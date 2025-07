Toni Moya: "Lo del año pasado nos tiene que servir para que no vuelva a suceder"

Vivió el curso pasado una temporada muy irregular, su segunda en el Real Zaragoza, Toni Moya, que no ha logrado cumplir las muchas expectativas que generó su fichaje desde el Alavés en 2023, pero al que sus partidos en estos dos cursos le han servido para prorrogar su contrato una temporada más, hasta junio, a la espera que en la tercera de zaragocista se vea su mejor versión y sobre todo el equipo no sufra tanto como en la pasada Liga. "Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible todos. Nos tiene que servir lo del año pasado para que no vuelva a suceder. Hay que crecer, seguir trabajando como lo estamos haciendo, nos queda un mes de realizar eso en pretemporada y de ganar minutos en los amistosos y a partir de ahí dar el máximo en la Liga", aseveró el centrocampista extremeño, uno de los veteranos de la actual plantilla.

Como tal, el jugador se muestra satisfecho del trabajo que se está realizando en este stage, sabiendo que la intensidad de estos días redundará en beneficio después: "Está siendo una semana muy intensa, de muy buen trabajo y es el camino que tenemos que llevar. Tenemos que asentar unas buenas bases para lo que es la temporada. La pretemporada sirve para eso, para corregir, resetear y empezar desde cero, es lo que estamos haciendo, y así seguiremos hacia delante", proclama el futbolista del Zaragoza, que también en lo personal está satisfecho: "Me estoy encontrando bien. Las sesiones son de mucha carga y las piernas pesan, pero en esto consiste la preparación de la Liga y la verdad es que estoy muy contento".

"He compartido bastantes años con Tachi, en el Atlético y en el Alavés, y me llevo bien. Puede aportar esa parte de liderazgo y dar ese empaque defensivo al equipo y nos va a ayudar mucho"

La llegada de Tachi, uno de los dos fichajes hasta el momento, le supone reencontrarse con un excompañero con el que ya coincidió en el filial del Atlético y cuando ambos pisaron de forma testimonial el primer equipo, lo mismo que cuando los dos coincidieron en el Alavés: "He compartido bastantes años con él, en el Atlético y en el Alavés, y me llevo bien. Tachi puede aportar esa parte de liderazgo y dar ese empaque defensivo al equipo y nos va a ayudar mucho".

Toni Moya confía en que el segundo stage de pretemporada, el que empezará en Benasque el domingo, suponga mantener las sensaciones de este primero en la sierra segoviana. "Irá por ese camino seguro, el de seguir trabajando el tema físico y táctico para poder trasladarlo a los partidos cuando lleguen los amistosos", cerró.