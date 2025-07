Lluís López se marcha a la Superliga de China

El ya exdefensa del Real Zaragoza Lluís López ya tiene nuevo destino, ya que se marcha a la Superliga de China para fichar por el Shandong Taishan, que actualmente es quinto en esa competición, donde es uno de los grandes de esa competición y ha disputado la Champions asiática. Al jugador no se le ofreció la renovación tras acabar su último curso, donde fue capitán y referencia en el vestuario, y tras 113 partidos desde que llegó en la temporada 21-22 después de desvincularse del Espanyol. El central firma hasta diciembre de 2026, con una oferta muy superior a sus emolumentos en el Zaragoza.

El Zaragoza habló con Lluís López al final de su contrato, el mismo 30 de junio, cuando expiraba, y le comunicó que de momento no le presentaba una oferta aunque le dejó la puerta abierta a hacerlo en las próximas semanas a esa fecha, lo que no sucedió finalmente y el jugador, que ha manejado el interés de algunos clubs de Segunda, el Racing de Santander sobre todo, aunque había otros clubs que lo tenían en la agenda, no ha querido esperar más y se ha marchado a China, en la que será la primera experiencia fuera de España para el zaguero, algo que no estaba en sus planes iniciales, pero la propuesta es muy elevada y ha cambiado esa decisión.

"Es un tema más personal. Hablamos con él, tanto Fernando (López, director general), como yo, le dijimos la situación. Cerrar o abrir puertas a jugadores que acaban contrato no es adecuado. Hablamos con él, le dijimos la situación, y es libre de firmar por cualquier club. Si nos podemos volver a encontrar, encantados. No es lo correcto hacer despedidas y que después pueda surgir esa situación", dijo Indias hace una semana, dejando entrever que el futuro de Lluis no estaba en el Zaragoza

Lluís López, que se formó en la cantera del Espanyol, estuvo cedido en el Tenerife y en el 2021 llegó al Zaragoza de la mano de Miguel Torrecilla, en 2023, tras haber firmado en primera instancia dos años con dos más opcionales, accedió a rebajar sus emolumentos para prorrogar su contrao dos temporadas más. El anterior director deportivo, Juan Carlos Cordero, le emplazó a sentarse a renovar, pero el relevo en ese puesto paralizó todo y al final no hubo propuesta para que el jugador se marche después de cuatro temporadas en las que ha alternado el rol de tercer central con uno de mayor titularidad, como en el último cursos, donde disputó 29 partidos de Liga, aunque las lesiones musculares se cebaron con él en la segunda vuelta.