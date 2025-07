Mario Jiménez: "Gabi y yo no es que seamos primos hermanos, es que somos como hermanos"

¿Quién es Mario Jiménez?

Soy una persona de fútbol y que toda la vida he jugado, mi carrera fue sobre todo en Tercera y Segunda B y me fui tras retirarme con Xavi a Catar, al Al Sadd estuve tres años con él, estando yo en el filial, de recuperador y con labores de analista. Al volverse a Barcelona, yo regreso a España estoy de segundo en el Badajoz y al empezar Gabi en el Getafe me incorporo con él.

En su carrera de futbolista vivió un episodio muy dramático en 2009, estuvo cerca de morir tras un fuerte golpe con un rival en un partido ante el Betis San Isidro, le salvaron la vida al colocarle el tubo de Guedel. ¿Qué recuerda?

Buff… Es complicado. Yo esa semana iba convocado con el primer equipo del Leganés y a última hora el míster, Luis Ángel Duque, habló conmigo y me fui con el filial. Tengo el recuerdo de ir perdiendo el partido y de cosas de la primera parte, de la segunda, que fue cuando me dieron el golpe, ya no me acuerdo de nada. Me salvó que el portero rival era enfermero, fue un golpe contra otro jugador en un córner, me dieron en la parte de atrás de la cabeza y me tragué la lengua. Mantuvimos relación hasta mucho tiempo después, a él le dieron un premio en el deporte en la Comunidad de Madrid y yo se lo entregué. La verdad es que me salvó la vida.

¿Le cambió ese suceso la forma de ver el fútbol y la vida, la forma de sentirlo todo?

Aparentemente no, pero en el fondo sí. Era por ejemplo un mediocentro que destacaba mucho por el juego aéreo y de forma instintiva cambié eso. Así que al menos en el subconsciente lo que me pasó estaba. En la vida no cambié nada, mi hermano Agustín había fallecido unos años antes en un campo de fútbol y, cuando te pasa eso, un golpe como el que sufrí yo ya no te cambia la perspectiva.

¿Qué le pasó a su hermano?

Un paro cardiaco, un golpe tremendo para toda la familia. Era el mayor de los tres hermanos y yo el pequeño.

¿No tiene la sensación de que el fútbol le ha hecho pagar demasiado peaje?

Y hay más cosas, cuando tenía 14 años me diagnosticaron un ventrículo más grande de lo normal y el médico me dijo que no podía volver a jugar al fútbol y yo le comenté que lo iba a seguir haciendo. Mi familia y mi entorno me decían que cómo iba a hacer eso y yo, que estaba en la cantera del Atlético, les respondía que si no lo hacía ahí lo haría en la calle cuando bajara y con mis amigos. Seguí jugando. El fútbol es mi vida, me ha quitado mucho, pero también me ha dado. No pongo en una balanza si es más una cosa que otra, pero es que toda mi vida ha estado relacionada con este deporte.

Hay que ponerse también en el lugar de sus padres…

Ellos son los que más han sufrido. Desde que mi hermano falleció lo hicieron muchísimo, cuando me pasó a mí lo del golpe mi padre y mi otro hermano estaban en el campo… Imagínese. Los golpes más duros los han tenido que encajar ellos sin duda.

Se retira de manera precoz.

Sí, porque me rompo el tendón de Aquiles… La verdad es que no he tenido suerte en mi carrera de futbolista. Al rompérmelo me surge la posibilidad de marcharme a Catar, ya que por entonces ya era preparador físico. Había ido a ver a Gabi allí cuando estaba jugando y conocía a Xavi, que también era futbolista todavía. Después, sus analistas iban a coger el filial del Al Sadd y decidí irme.

Con Gabi le une una relación familiar, ya que son primos hermanos. Eso, ¿en qué ayuda o perjudica en el día a día del trabajo?

Creo que solo ayuda, empezando porque le puedo hablar con más claridad. Es que no es que seamos primos hermanos, es que somos como hermanos, nos hemos criado prácticamente juntos. Para mí es una ayuda clara esa relación, porque no es fácil tener tanta confianza con alguien con el que trabajas. Yo me puedo cagar en las mulas de Gabi y él en las mías (sonríe). Si me tiene que decir una cosa me la dirá antes que a los demás, la relación es muy estrecha.

¿Se considera su mano derecha?

Sí, diría que sí, le ayudo en todo y le aporto todo lo que puedo, aunque después el que decide es él ya que también es el que asume la máxima responsabilidad que va con su puesto.

¿Cuál es su función principal en el cuerpo técnico?

Aquí trabajamos un poco todos en todos los aspectos, de forma más específica o pongo más énfasis en el balón parado, aunque es todo un trabajo conjunto. Gabi y yo analizamos la estrategia, los vídeos que nos pasa el analista, yo les ayudo a ellos…. Es todo una labor grupal.

El Gabi que se conoce es una persona muy directa, frontal, intensa en los entrenamientos… ¿Qué nos perdemos los que lo conocemos menos?

Lo primero, es muy exigente con todos los de su alrededor y también con los jugadores. La idea principal, su base, es el trabajo y a partir de ahí, que todo fluya. En la cercanía es igual de intenso y frontal que se ve desde fuera, es muy cariñoso también, aunque tiene momentos de todo, cuando toca exigir lo hace, si lo que toca es ser directo lo es y si toca bromear y ser cariñoso pues igual. Y es lo mismo exactamente con los jugadores.

Gabi vivió dos permanencias muy agónicas con el Zaragoza como jugador y se le preguntó si la del año pasado como entrenador fue más sufrida, a lo que contestó que mucho más. ¿Tuvo usted también esa sensación a su lado?

Sin duda. Es que cuando él era jugador aquí y vivió aquellas permanencias yo venía muchos partidos a verlo en La Romareda y pasaba mucho tiempo aquí y sufríamos, pero no tiene nada que ver con lo que experimentamos la pasada temporada como cuerpo técnico. Fue un final muy complicado, nos tuvimos que adaptar a las situaciones del club, en cierta manera también de la Liga por nuestra inexperiencia en el fútbol profesional. Es que los dos primeros meses ni dormíamos.

Mario Jiménez trabajó con Xavi en Al Sadd de Catar y ha sido ayudante desde el principio con Gabi. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA / E. ESPECIAL

Cuando en marzo le llega la oportunidad de dirigir al Zaragoza y están en el Getafe, ¿cuál es su reacción? ¿Se lo quita de la cabeza?

No, no, qué va. Siempre creo que él va a decidir mejor que nadie en estos temas por su experiencia en el fútbol, la decisión era suya y después íbamos para delante todos con ello. Yo tenía claro que Gabi en algún momento iba a entrenar al Zaragoza, no sabía si conmigo o no, y siempre le decía que había que elegir el momento, aunque eso no sea fácil. Entrenar en este club estaba convencidísimo de que le iba a llegar y así fue.

La temporada pasada al llegar sobre la marcha fue complicado, por no decir imposible, poner un sello, pero ahora, desde el inicio, ¿qué Zaragoza preparan?

Un equipo sólido, comprometido, en el que todos los futbolistas se impliquen a nivel defensivo y que después con ese trabajo lleguen los resultados, que es lo que te dictamina al final todo en el mundo del fútbol.

El discurso de Gabi ha sido muy realista en los objetivos, hablando primero de no sufrir y poniendo en segundo plano el ascenso.

Para mí lo principal es ser realista y no miro a otro objetivo que ganar a la Real Sociedad B, más allá no merece la pena mirar demasiado. Por afición e historia nadie duda de que el Zaragoza no está en el sitio que debe, pero es el lugar en el que está y hay que tener paciencia para conseguirlo, yendo sobre todo paso a paso, construyendo unas bases sólidas.

Gabi renovó al final por un año, ¿se plantean el Zaragoza como lugar de estancia larga?

Ojalá, en el club si se repasa la historia reciente es complicado que los entrenadores duren más de una temporada, pero la idea es hacer bien las cosas y estar lo máximo posible. Si se da bien la situación y seguimos seguramente querrá decir que el Zaragoza está empezando a levantar el vuelo, ese es el deseo de todos.

¿Qué significaría para Gabi y para usted lograr el ascenso? Ya ha comentado que venía mucho a verlo aquí y supongo que su cariño hacia el equipo también estará muy presente.

Es una ilusión enorme y un sueño cumplido, uno de los muchos que tenemos en el mundo del fútbol y de los más especiales. Gabi tiene muchos objetivos y sueños, pero uno de ellos es este seguro.

Tiene el título de entrenador, ¿se ve algún día volando solo?

No, sé que mi labor es ser segundo entrenador, no me veo como primer espada. Mi mejor puesto en un cuerpo técnico es este, en un trabajo más enfocado a lo futbolístico y lo táctico.