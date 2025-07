El Real Zaragoza-Mirandés con el que se estrenará el Ibercaja Estadio tendrá aforo limitado

El encuentro entre el Real Zaragoza y el Mirandés, que servirá de estreno para el Ibercaja Estadio y que se disputará el 30 de julio,tendrá aforo limitado. Así lo recomienda un protocolo de seguridad preparado por la empresa encargada de levantar el campo portátil y así lo han acordado las tres partes implicadas en la Sociedad La Nueva Romareda.

Lo que todavía no está claro es qué porcentaje de aforo será el que pueda estar ocupado en el estadio del Parking Norte de la Expo, aunque todo parece indicar es que puede rondar el 50% y que en ningún caso estará cerca del lleno. Si no hay ningún contratiempo, el primer partido en el que el Ibercaja Estadio no tendrá ninguna limitación en el número de espectadores será el derbi aragonés del 9 de agosto entre el Real Zaragoza y el Huesca en el Memorial Carlos Lapetra. Antes de todo esto, los balnquillos disputarán un duelo a puerta cerrada contra el Deportivo Aragón el día 26 de julio.

No obstante, la seguridad está garantizada para todo aquel que asista ese primer día al que va a ser el hogar del equipo aragonés las dos próximas temporadas. La medida es simplemente protocolaria y una recomendación de los constructores. Además de para comprobar cómo funcionan todos los elementos del Ibercaja Estadio, el duelo ante el Mirandés servirá para analizar uno de los mayores temores de los zaragocistas, el acceso al estadio tanto en transporte público como privado.

Una especie de prueba para que nada falle cuando comience la Liga. El primer encuentro oficial del Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio será en la jornada 2 de Segunda División, el día 23 de julio (21.30 horas) y el rival de los de Gabi Fernández será el Andorra.