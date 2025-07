Un central y pivote, la siguiente llegada en el Real Zaragoza

Con solo dos fichajes hasta ahora, un central (Tachi) y un extremo (Sebas Moyano), cuando queda ya menos de un mes para el estreno liguero ante el Sanse en Zubieta el 17 de agosto y siendo conscientes tanto Txema Indias, director deportivo, como Gabi que el Real Zaragoza va a tener que esperar en muchos casos al tramo final del mercado que acaba el 30 de agosto, en la hoja de ruta del ejecutivo donostiarra y en la del entrenador se encontraba apuntado el llegar a Benasque, concentración que empieza este domingo, con un portero de los dos que se quieren traer (al menos esa es la intención) y un central polivalente para que se cerrara en esta semana, durante la concentración pirenaica del equipo. Lo del meta no va a poder ser...

Las dificultades en la cesión de Dani Cárdenas giraron el objetivo hacia Andrés Fernández, que estaba sin equipo tras no renovar en el Levante y que era un refuerzo de pleno consenso también. Era una operación que el jueves se daba por cerrada y que se truncó el viernes para que el meta ponga rumbo al Almería, que le da los dos años fijos que el Zaragoza no hacía (1 +1 era la oferta blanquilla), y para que el club intente que la presión del meta catalán afloje la idea del Rayo Vallecano de exigir todo el salario en el préstamo.

En todo caso, esa operación no es inminente, o al menos no lo parece, y sí está previsto que en los próximos días el club anuncie a un jugador polivalente para su parcela defensiva, un Kervin Arriaga en el que la SAD no pudo llegar, o no quiso, a los números que la operación del hondureño (que implicaba más de 800.000 euros de margen en el límite entre salario y amortización de traspaso del Partizan) exigía, para que se marchara al Levante. La idea es traer a un jugador que pueda jugar en el eje de la zaga y en el centro del campo, a un futbolista que cubra las dos demarcaciones teniendo la capacidad de moverse en ambas con consistencia y nivel. No se trata de un central que puntualmente pueda jugar en el medio, como Tachi, ni al revés, sino un futbolista que haya jugado en su carrera en ambos puestos, teniendo en cuenta que en el eje de la zaga y tras la llegada de Tachi aún tienen que venir dos centrales más puesto que la previsión es que Kosa salga cedido.

César de la Hoz, rescindido hace una semana en el Oviedo, responde bien a ese objetivo pero no parece que los tiros vayan por ahí o al menos deesde su entorno se negaban hace unos días contactos con el Zaragoza. En ese perfil está también Sergio González Rodríguez, no confundir con Sergio, del Leganés, central al que llevó Txema Indias al club pepinero y que va a firmar en breve en el extranjero, ya que nunca ha tenido opciones reales de llegar al club aragonés.

El cartagenero Sergio, al que algunas fuentes sí vinculan con el Zaragoza si bien desde su entorno se asegura que de momento no ha llegado la llamada del club aragonés (el Burgos está muy interesado y tiene alguna vía más, pero en todo caso quiere cerrar su destino en breve), está sin equipo después del descenso del Tenerife, donde llegó cedido por el Cádiz en el mercado de invierno de la 20-21, para quedarse en las cuatro temporadas posteriores y renovar su contrato en 2024 por dos años más, hasta 2026.

Bajar a Primera RFEF supuso que se rompiera su contrato y quedara libre. Sergio, de 28 años, acumula entre el Cádiz y el Tenerife 184 partidos oficiales en el fútbol profesional, uno de ellos cuando pisó la élite con el Cádiz en la 20-21, en la misma temporada que salió cedido al club tinerfeño. Esta temporada pasada, con Óscar Cano y Pepe Mel, jugó más como centrocampista, pero con Álvaro Cervera lo hizo sobre todo en el eje de la zaga.

Ocho refuerzos más

El Zaragoza necesita no menos de ocho refuerzos más, aunque todo dependerá de las salidas y la opción de traer a un central y pivote está bien vista para ajustar más la limitada economía en este verano del club aragonés, que tiene de momento mucha masa salarial cubierta. La idea del club pasa por dos porteros (uno fijo con experiencia y la opción de traer otro de perfil más joven para completar el arco con Poussin), dos centrales, además de ese jugador polivalente, un lateral izquierdo, un extremo y un ariete. Eso como mínimo y en función de las salidas, claro está