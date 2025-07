Lluís López se despide del Real Zaragoza: "Di todo de mí por este club"

Antes de poner rumbo a su nuevo destino en China, el hasta ahora capitán del Real Zaragoza, Lluís López, ha querido despedirse del equipo aragonés y de su afición en una emotiva carta que publicó ayer en sus redes sociales. «Desde el primer día que vestí esta camiseta, sentí el orgullo y la responsabilidad de defender este escudo», comenzaba el catalán.

«En cada momento di todo de mí por este club y por esta ciudad que me ha dado tanto. Me llevo recuerdos imborrables y aprendizajes que me acompañarán siempre», seguía la misiva de Lluís, que quiso darle las gracias a todos sus compañeros y a los cuerpos técnicos que le han dirigido para acabar mandando un mensaje de amor al club: «Siempre llevaré al Zaragoza en el corazón y seguiré siendo uno de vosotros allá donde vaya».