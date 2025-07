El Mérida quiere a Gori Gracia, que ya sabe que debe salir

Ha regresado Gori Gracia al Real Zaragoza de su cesión en la UD Ibiza y el centrocampista catalán ya sabe y tiene asumido, porque así se le ha comunicado, al menos por vía indirecta, que tiene que buscarse nuevo destino y que no entra en los planes de Gabi para la próxima temporada. A la espera de buscar nuevo lugar para seguir su carrera y teniendo contrato hasta 2027, el Mérida Agrupación Deportiva ha sido el primero en posicionarse para su cesión. El conjunto extremeño viene de una temporada en la que con Sergi Guilló, ahora entrenador del Huesca, rozó subir a Segunda, cayendo en la promoción ante la Real Sociedad B, que después subiría. Ahora, encuadrado en el Grupo I en Primera RFEF ya ha dado pasos para que Gori llegue allí cedido, aunque de momento el futbolista prefiere esperar y decidir con más ofertas en firme.

El Real Zaragoza está, con el centrocampista catalán, abierto a cualquier vía de salida, ya sea una cesión, lo que es más sencillo y el salario del jugador es asumible, aunque no se descarta en las oficinas zaragocistas una rescisión, si bien le quedan dos años de vínculo y habría mucho más que negociar en ese aspecto. El futbolista, que acaba de cambiar de agencia de representación, para pasar a formar parte de JV Sports, va a esperar y de partida la opción del club emeritense está por ahora aparcada, si bien puede retomarse.

Gori Gracia llegó el verano pasado tras no renovar con el Espanyol y era un jugador que Juan Carlos Cordero, pero sobre todo Víctor, que ya lo tenía en el radar cuando estuvo de encargado de la cantera del Real Madrid entre 2015 y 2017, conocían bien. Entonces, hace unos años, era una de las joyas de la cantera perica y hasta debutó en el primer equipo, en la 21-22, en el inicio de ese curso y ante Osasuna. Sin embargo, una acumulación de lesiones desde octubre de 2021, con la rotura del cruzado y la posterior recaída, convirtió sus últimas tres temporadas en una pesadilla, ya que solo en la 23-24 jugó con cierta regularidad en el filial espanyolista, aunque sin la participación que tenía antes de su lesión.

En el Zaragoza con Víctor Fernández no tuvo oportunidades, solo en el partido de Copa del Rey ante el Hospitalet, y en enero y ya sin el entrenador zaragozano en el banquillo se decidió su cesión al Ibiza, donde su presencia fue de menos a más, para jugar en 13 partidos y dos de la promoción de ascenso, donde el cuadro ibicenco cayó eliminado por el Andorra, si bien solo en dos fue titular. Al acabar la temporada pasada y en una entrevista en este diario proclamó su deseo de que esta fuera su campaña de zaragocista. "La gente no me ha podido ver jugar ni yo he podido demostrar quién soy. Solo quiero jugar en el Zaragoza, no concibo otra cosa que acabar mi contrato aquí", aseguraba, aunque salvo sorpresa gigantesca y que nadie espera tendrá que hacer las maletas este verano.