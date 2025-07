La portería, un refuerzo que se resiste en el Real Zaragoza

La primera decisión que Txema Indias tomó como nuevo director deportivo del Real Zaragoza, la primera al menos que se hizo oficial, aunque también de hecho fue de las madrugadoras o la que más, fue la de cortar el segundo año de contrato de Joan Femenías abonando una indemnización de cuantía muy inferior a lo que suponía esa segunda temporada, y ponerse a buscar un refuerzo bajo palos, con la intención de que llegaran dos arqueros para acompañar a Poussin, uno de perfil más veterano y con experiencia y otro más joven. "Al menos uno", lo verbalizó el propio Indias en el comienzo de la pretemporada, sabiendo que la portería para cualquier entrenador, también Gabi, es un puesto que desean tener cerrado cuando antes, o al menos perfilado. La espantada de Andrés Fernández ha sido el último capítulo de un fichaje que se le está resistiendo al Zaragoza.

Y es que el portero murciano se daba por hecho, por todas las partes además, que llegaba al Zaragoza el jueves pasado, con la idea de que en Benasque se pusiera a las órdenes de Gabi. Sin embargo, la aparición del Almería, con una oferta más suculenta y sobre todo dándole los dos años fijos que el portero pedía cambió el paso al Zaragoza, que había optado por la vía de Andrés, libre tras no renovar en el Levante, después de las dificultades para lograr la cesión de Dani Cárdenas, ya que el Rayo Vallecano exige la totalidad de la ficha del meta catalán y de momento el Zaragoza no llega a esos emolumentos. El club se lanzó a por Andrés ante esa dificultad, pero una vez rota esa vía va a tratar de que el portero rayista sea el que llegue a La Romareda, contando también con la voluntad de Cárdenas para que el club madrileño baje sus pretensiones en el salario del jugador, al que le quedan dos años de contrato en Vallecas y que saldría cedido con opción de compra.

El Zaragoza ha intentado la llegada de Diego Mariño, Guilherme Fernandes o Iturbe, opciones que, como la de Andrés, ya se escaparon y ya encontraron otros destinos

Antes de la espantada de Andrés Fernández, el Real Zaragoza intentó el fichaje de Diego Mariño, que no llegó a un acuerdo para renovar en el Granada, ya que la oferta nazarí era muy baja, y que tenía la posibilidad zaragocista, la del Albacete y una opción que se le podía abrir en Chipre, en el AEK Larnaca, lo que no sucedió para que la predilección del gallego fuera vestir con la camiseta blanquilla. Sin embargo, el Zaragoza le pidió tiempo y Mariño no esperó, rubricó contrato en el Albacete para empezar ya la pretemporada en su nuevo destino, como era su deseo.

El club aragonés también movió hilos, pidiendo de forma oficial la cesión, con Guilherme Fernandez, portero del Betis B que había hecho una estupenda campaña en el filial verdiblanco en Primera RFEF y que tras renovar iba a salir cedido a una categoría superior. Con ofertas de su país, de Portugal, y de la Segunda española, la propuesta zaragocista no pudo competir con la del Valladolid, una cesión con opción de compra con mejores condiciones para el arquero y para el Betis, por lo que puso rumbo a Pucela, mientras que Alejandro Iturbe, internacional sub-21 y que disputó de titular la pasada Eurocopa, fue otro intento fallido. El Atlético y el jugador querían que diera el salto al fútbol profesional, el Zaragoza se posicionó para su cesión y en principio era el favorito dada la estrecha relación entre ambos clubs, pero el Elche, con una posibilidad de Primera y con traspaso de por medio, se quedó con el meta, aunque el 50% de sus derechos siguen siendo rojiblancos.

Un trienio de problemas

En todo caso, los problemas que está viviendo la portería zaragocista en este verano son una continuación del último trienio, donde hasta seis arqueros (Cristian, Ratón, Rebollo, Poussin, Badía y Femenías) han ocupado esos palos, teniendo en cuenta que en los cinco años anteriores, entre 2017 y 2022, Cristian Álvarez con el rol de indiscutible y camino de la leyenda, y Ratón, que llevó el papel de relevo cuando no podía estar el argentino, habían formado una dupla que fue inamovible en ese lustro.

Sin embargo, el club, tras la llegada de la nueva propiedad, quiso aumentar la competencia en la portería y Miguel Torrecilla, entonces director deportivo, tras caerse otras opciones, apostó por Dani Rebollo, que en su primer curso estuvo a caballo con el Aragón, donde jugó más, y en la 23-24 ya fue solo del primer equipo en un verano donde llegó Gaetan Poussin, de muy desafortunada primera temporada zaragocista, en la que Cristian acumuló varias lesiones y pudo jugar muy poco para que en enero de 2024 llegara cedido Edgar Badía, de gran papel en el tramo final de ese curso y cuya continuidad, desvinculándose del Elche, intentó Cordero sin el beneplácito de Víctor.

El entrenador se quedó con Poussin y Femernías y que Cristian no decidiera aún su retirada completó esa terna en verano, mientras que al final de enero el argentino dijo adiós y ya por entonces el rendimiento de Poussin estaba muy por encima del de Femenías. Calavia y Acín se turnaron en la segunda vuelta como tercer arquero y ahora, en lo que va de pretemporada, el propio Calavia y Obón, llegado del Orihuela para el filial, completan la portería zaragocista junto al guardameta galo.