Chus Herrero: "Vivo un momento de plenitud y felicidad por volver a casa"

¿Cómo están siendo sus primeros días en esa función de asistente de Gabi en el Real Zaragoza?

Muy bien, la verdad. Con muchas ganas e ilusión, adaptándome a lo que Gabi quiere de mí, a mi función en el cuerpo técnico y disfrutando mucho porque vuelvo a mi casa y sobre todo le estoy muy agradecido al míster por darme esta oportunidad de hacerlo.

Se le ve feliz...

Es cierto, vivo un momento de mucha plenitud y felicidad por volver a casa, volver al Zaragoza y formar parte de este cuerpo técnico pues supone una alegría inmensa y con el deseo de que salgan las cosas muy bien y seamos aún más felices dentro de un tiempo.

Estuvo 14 años en el club, desde infantiles hasta su salida en 2009, es zaragozano y zaragocista. Eso supone un plus.

Es verdad que soy de Zaragoza y he vivido el zaragocismo desde pequeño, desde siempre, pero en el aspecto de ganas, motivación, ilusión y compromiso he encontrado el mismo que yo tengo en el resto del cuerpo técnico.

¿Cuál es su labor como asistente?

Gabi nos pide opinión de todo a todos y todos hacemos varias labores y funciones, pero estoy más centrado en el análisis de rivales, de jugadores de los equipos contrarios. Todo eso teniendo en cuenta que todo entra por el filtro de todos y que valoramos los vídeos y las cosas que se hacen desde las diferentes perspectivas que hay para intentar llegar al jugador de la mejor manera posible.

Hace un año cuelga las botas en el Cuarte y entra en la dirección deportiva del Barbastro, un giro importante en su vida, pero ahora regresa al césped. ¿Le costó mucho tomar la decisión?

Sí me costó, la verdad. El Barbastro cuando me dio esa opción hace un año es lo que me invitó a colgar las botas porque me habría tardado en retirar algo más, uno o dos años. Allí he tenido un año muy rico en el aspecto de aprendizaje, de vivir muchas cosas y de aprender muchas funciones, viendo el fútbol desde la otra barrera, más en los despachos y en otras responsabilidades.

Pero, ¿se ve más pegado al césped o a los despachos en un futuro?

Me veo más en el día a día de estar con el futbolista y en este sentido mi labor actual me llena más, porque vives el momento de los entrenamientos y de los partidos y en esto me veo más y me gusta más que lo que implica una dirección deportiva.

¿Cómo le convence Gabi?

Fue el primero que me llamó, claro, y no me tuvo que convencer. Me dijo que pensó en mí para incorporarme al cuerpo técnico, para ayudarles, lo medité, aunque no hubo que pensar nada. Tengo los tres títulos de entrenador, el grado también de preparación física, me he ido formando estos años y Gabi sabía que podía ayudarle en muchas funciones y pensó en mí también porque habíamos mantenido la relación tras ser compañeros aquí dos años (2007-2009) nos conocemos bien lógicamente. Nunca hemos dejado de hablar desde entonces, estando siempre en contacto. En el Zaragoza ambos vivimos la cara amarga de un descenso y la dulce de un ascenso como jugadores en ese tiempo, pero asentamos una muy buena relación que se ha mantenido.

¿El Gabi compañero de equipo es muy diferente al Gabi jefe, al que es máximo responsable de un cuerpo técnico?

No es muy distinto. Cuando era compañero yo ya le tenía un gran respeto y ahora como entrenador pues el mismo. Se parecen bastante el Gabi entrenador y el jugador. Es un tipo con mucha personalidad, con carácter, que quiere que su equipo sea comprometido en el sacrificio y el trabajo, que repita esfuerzos, que vaya hacia delante.

"Gabi quiere que vuelen en el campo, como dice muchas veces, por eso estamos realizando este trabajo tan intenso para que los jugadores se puedan sentir muy bien físicamente, repetir esfuerzos, en un equipo que sea comprometido, sólido y difícil de batir"

Está casi definiendo el Zaragoza que él espera.

Es que la personalidad que él tenía como jugador la mantiene como técnico y la quiere plasmar en su equipo. Quiere que vuelen en el campo, como dice muchas veces, por eso estamos realizando este trabajo tan intenso de pretemporada para que los jugadores se puedan sentir muy bien físicamente, repetir esfuerzos, en un equipo que sea comprometido, sólido y difícil de batir. Que sea un Zaragoza con cimientos sólidos, para ir paso a paso pero siempre de manera sólida

En el Zaragoza estuvo 14 años, cuatro de años en el primer equipo debutando con Víctor Muñoz en 2005 y jugando 54 partidos oficiales. Ha dicho en alguna ocasión que se fue con la espina clavada de no haber sido más protagonista. ¿Lograr el ascenso como asistente de Gabi compensaría eso?

No lo sé, pero son cosas distintas. Yo me marché con esa espinita en 2009 por no haber participado mucho, aunque entonces la situación era diferente, con jugadores en la plantilla de primer nivel y era mucho más difícil jugar en aquella época. Además, siempre me sentí muy orgulloso de haber disputado esos partidos. Ahora, el ascenso como cuerpo técnico pues no lo miro tan a largo plazo, creo que lo básico es ir paso a paso, ir avanzando en firme, crecer desde cimientos fuertes y ver dónde nos pone la clasificación con el paso de las semanas. Hablar de ascenso ahora, como ya ha dicho el míster o también el director deportivo, es no centrarse en la realidad.

"La situación del entrenador es la que es, puede durar más o menos en función de lo que manden los resultados y la marcha del equipo. Mi figura se vincula a la de Gabi sabiendo que ojalá todo se alargue muchísimo porque eso querrá decir que las cosas están saliendo bien"

Pero usted es zaragozano y zaragocista, sabe lo que implica para esta afición llevar doce temporadas seguidas en Segunda y esta que empezará en menos de un mes ya es la decimotercera. Ese mensaje de humildad en el objetivo es difícil de conjugar con ese tiempo tan largo en una categoría que no es la que casi siempre estuvo.

Eso es verdad, pero también me he encontrado por la calle gente de los dos pensamientos, algunos que siguen pensando que el Zaragoza debe ascender a Primera ya y otros que lo ven desde una visión más realista, que han percibido la realidad del club y han asumido lo vivido estos años, centrando el mismo discurso que se manda desde aquí. Es decir, cimentar el Zaragoza poco a poco y crear un proyecto a medio-largo plazo para aspirar a eso, teniendo todos claro que el equipo tiene su historia y que su afición lo quiere ver lo más arriba posible, eso es indiscutible.

El del Zaragoza ha sido un banquillo eléctrico, con más de una veintena de entrenadores desde el descenso en 2013. Eso también lo asume al venir de la mano de él.

Sí claro, la situación del entrenador es la que es, puede durar más o menos en función de lo que manden los resultados y la marcha del equipo. Mi figura se vincula a la de Gabi sabiendo que ojalá todo se alargue muchísimo porque eso querrá decir que las cosas están saliendo bien, pero todos sabemos cómo es la vida de un entrenador. Eso lo tenemos asumido.