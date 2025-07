Lucas Terrer sufre una lesión muscular y Pablo Cortés saldrá cedido

Una lesión muscular dejó a Lucas Terrer en tierra y fuera de la expedición zaragocista que se desplazó el domingo a Benasque. El mediocentro sufre una dolencia en su muslo derecho que le apartará varias semanas del trabajo diario, por lo que su presencia en los entrenamientos del primer equipo durante la pretemporada apunta a haber finalizado.

Terrer, pieza clave en el Deportivo Aragón, se lesionó en la parte final de la sesión de entrenamiento del pasado martes en la localidad segoviana de Los Ángeles de San Rafael, por lo que trabajó de forma individualizada y, por tanto, Gabi no pudo contar con él para participar en la segunda concentración del verano.

Tampoco viajó a tierras oscenses Pablo Cortés, al que también había reclutado Gabi en la primera concentración. El atacante, sin embargo, no seguirá en el Deportivo Aragón y todo apunta a que saldrá cedido. Con contrato en vigor, la intención del Real Zaragoza ahora mismo es no desprenderse de Cortés, cuya salida del club la próxima temporada es segura. El préstamo (hay varios equipos de Primera RFEF interesados) se antoja la solución más factible si bien no se descarta que el jugador acabe saliendo traspasado a coste cero pero conservando una buena parte de sus derechos. La opción de que quede libre previa rescisión se antoja poco probable.