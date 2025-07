Drulic y su maldición de Benasque. "Me cambió la vida"

Hace 24 años que el Real Zaragoza no acudía a Benasque para hacer su pretemporada. En la anterior ocasión, con Txetxu Rojo de regreso al banquillo, lo hizo en 2001 y en el autobús con el fichaje más caro de su historia, 2.150 millones de pesetas (13 millones de euros), la cifra más alta hasta que Matuzalem y el TAS dijeron lo contrario. El serbio Goran Drulic, entonces en su apogeo futbolístico, el Vieri de Los Balcanes en el Estrella Roja, desembarcaba en el Zaragoza para hacer olvidar a Milosevic que un año antes se había marchado al Parma. Sin embargo, todo se truncó en esta concentración. “A mí Benasque me cambió la vida, le dio un giro total a mi carrera, un momento que lógicamente hizo que todo se volviera mucho más difícil ya para mí, puesto que ya no volví a ser el mismo”, sentencia.

Goran, afincado ya en Zaragoza y tras una carrera como jugador que ya quedó marcada por esa lesión, es ahora taxista “por hobby”, asegura, y pretende entrar en la Ciudad Deportiva para dirigir a algún equipo de las categorías inferiores ya que se ha formado para ello y tiene los tres títulos necesarios. Mientras tanto evoca lo vivido aquel 2 de agosto, con un Zaragoza que había acudido a Benasque la tarde del 25 de julio y que estaba en su octavo día de stage.

"Se me fue el balón, intenté alcanzarlo y la rodilla derecha se me giró por completo. Recuerdo que Sundgren estaba justo detrás y lo vio, hasta vomitó de la impresión”.

“Entrené muy poco porque pasé por un proceso con mucha fiebre, con casi 40º C, y cuando me incorporé ya con normalidad hice una sesión doble un jueves y el viernes fue cuando me rompí”, explica, teniendo muy presente el momento. “Hicimos unos rondos, un circuito para trabajar la fuerza con recortes y remates. Se me fue el balón, intenté alcanzarlo y la rodilla derecha se me giró por completo. Recuerdo que Sundgren estaba justo detrás y lo vio, hasta vomitó de la impresión”.

“No creí que era una lesión tan grave, pero sí el dolor era muy grande tras el gesto, era la primera vez que me lesionaba de gravedad en mi carrera”, añade el exdelantero, que por entonces estaba "a tope", con 24 años y en la plenitud de su carrera. Se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla y tras pasar, bajando de Benasque en un taxi y con el doctor Jesús Villanueva, por la Clínica Quirón de Zaragoza para una primera exploración le operó Pedro Guillén en la Cemtro de Madrid unos días después.

Drulic llega a la Clínica Quirón acompañañdo por el doctor Villanueva el 2 de agosto de 2001. / JAVIER CEBOLLADA

Andrés Ubieto, actual recuperador del equipo y en el club desde 1994, vivió aquella lesión que cambió la vida de Drulic y también del Zaragoza, que ese curso acabó bajando. “Fue un año horrible, con muchos cambios y entrenadores y con aquella mala imagen que quedó en Villarreal, con la pelea tras descender. Todo salió mal”. Para Drulic, aquel giro maldito de su rodilla derecha, abrió una etapa de continuos pasos por la enfermería. “Ahí empezó todo lo malo para mí, siete operaciones de rodilla, en la derecha primero y en la izquierda después. Estoy operado por todos lados, a la temporada siguiente me rompí el menisco derecho y el izquierdo cuando ya jugaba La Muela. Tuve tendinitis, dolores, molestias, pinchazos… De todo”.

Aún pudo jugar nueve partidos en ese curso del descenso tras volver de su grave lesión, y subió con el Zaragoza, también a medio gas por las molestias en la temporada siguiente, pero ya nunca fue el mismo delantero al que situaban como heredero de Savo o de Darko Kovacevic, entonces los dos grandes nueves de Serbia. 49 partidos de zaragocista y al menos una temporada donde pudo disfrutar, la 03-04, a la sombra de David Villa, con el título de Copa, con 17 choques en ese curso y 658 minutos, su récord de blanquillo. Se marchó en 2006 al Lokeren belga, después al OFI Creta griego, un frustrado paso por el Huesca, y el final de su carrera en La Muela, Andorra, Tarazona y Sariñena, donde con Emilio Larraz como entrenador aún sufrió su última rotura en la rodilla, estando haciendo un skipping mientras estaba en el baño. De no creer....

"Solo una vez más he pasado por Benasque y entré en el campo, lo volví a pisar, hace algunos años, antes de la pandemia, no había estado desde que me lesioné”

Aún estuvo la Diosa Fortuna a punto de jugarle otra mala pasada en forma de grave accidente automovilístico en 2014, al chocar contra un camión en Belgrado, aunque sobrevivió gracias a su fortaleza al haber sido deportista ya que la hemorragia interna bien pudo ser letal. El Zaragoza, de donde llegó en 2001 procedente del Estrella Roja, debía ser su rampa de lanzamiento para consagrarse como uno de los grandes delanteros de Europa y todo se truncó en Benasque. “Es un paraíso, un lugar ideal para trabajar en verano, aunque yo tuviera tan mala suerte”, proclama, recordando que sí ha sido capaz de volver a estar en el campo municipal donde se lesionó. “Solo una vez más he pasado por Benasque y entré en el campo, lo volví a pisar, hace algunos años, antes de la pandemia, no había estado desde que me lesioné”.

El apoyo a Gabi

Ahora, como zaragocista de adopción, espera que “el equipo pueda hacer un buen trabajo en estos días, porque las lesiones en pretemporada son muy negativas, ya que dejas escapar la base de la preparación” y confía en el trabajo de Gabi. “No lo conozco en persona, me parece que como entrenador ha hecho una labor muy valiosa estos meses, conoce la casa, sabe lo que significa el Zaragoza y también su afición y a ver si logra cambiar las cabecitas. Tenemos que apoyarle desde fuera, creo que todos los exfutbolistas del equipo, como es él y como soy yo, tenemos que ser un poco sus soldados, su ejército y, si necesita algo, darle todo nuestro apoyo y ayuda”, expresa, con la vista puesta en recuperar cuanto antes la categoría: “A ver si se toca la campana al final de temporada y nos vamos todos a celebrarlo a la plaza de España, porque la ocasión tras doce años claro que lo merecerá", cierra.