Gabi cuenta con todos por primera vez

Sin contar a Luis Carbonell, lesionado en la rodilla desde enero y que pendiente de su futuro se sabía ya de antemano que no iba a ser uno más en la pretemporada del Real Zaragoza y que le quedan varios meses de baja, Gabi no había podido disponer de todo el grupo en ninguna de las sesiones desde que arrancó la preparación. Este martes por la mañana ha llegado ese momento, de nuevo a una madrugadora hora (8.00), ya que a las 9.30 tiene que estar libre el campo porque la Academia del Valencia lo reservó para su campus de niños con muchos meses de antelación, lo que no hizo el club aragonés, y trabaja a partir de esa hora.

El plan específico de Juan Sebastián y las sobrecargas de Francho, Bazdar, Terrer, luego lesión muscular en el caso del futbolista del Aragón, o Pinilla, esta en el entrenamiento del mismo lunes por la tarde, habían imposibilitado que Gabi los tuviera a todos. Este martes, en la sesión física que ha hecho la plantilla en el campo de Benasque, casi 50 minutos de trabajo exclusivamente físico, con los porteros ejercitándose al margen con su preparador de arqueros (Salva), el entrenador ha contado con todo el grupo, con los 26 que están en estos días en el Pirineo.

Es verdad que en el tramo final de la sesión Dani Gómez, con una ligera sobrecarga, el clásico reparto de cargas para evitar una lesión mayor, se ha retirado del circuito, aunque estaba programado así, mientras que Pinilla, que no se ejercitó el martes por la tarde, sí que lo ha hecho con normalidad, con Bazdar también integrado en la dinámica grupal y sin hacer trabajo al margen.

Soberón, Sebas Moyano, Keidi Bare, Kosa, Tasende y Chus Herrero, este martes. / JAIME GALINDO / E. ESPECIAL

Gabi ha diseñado en el campo de Benasque este martes el mismo trabajo matinal que se hizo el martes y el jueves pasado en Los Ángeles de San Rafael en las instalaciones de gof de esa urbanización, con algo más de media hora de carrera continua, casi 35 minutos, en grupos de 6, teniendo en cuenta que Chus Herrero, asistente del entrenador, ha hecho también el circuito (practica ultratrail y hubiera disputado la Aneto Posets el fin de semana pasado si no es por la llamada de Gabi para llegar al cuerpo técnico) y que el ritmo se iba incrementando con el paso de los minutos, con algunos jugadores, como Guti, Gori o Kosa, mostrando una excelente respuesta física.

La actividad, en todo momento dirigida por Dani Castro, preparador físico, ha acabado con series de carrera en progresión de algo más de unos 10 minutos, aunque queda dicho que Dani Gómez se ha retirado al final de la misma. Mientras, esta tarde (18.30) en el campo de Benasque el balón volverá a tener el protagonismo que no ha tenido por la mañana.