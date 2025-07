Keidi Bare: "No contemplo otro escenario que quedarme aquí, el Zaragoza ha visto muy poco del verdadero Keidi Bare"

Su carrera futbolística es digna de estudio, con solo 11 años deja Albania y se va a Grecia, a la cantera del Panathinaikos...

Salí muy pequeño de mi país, es una decisión difícil y lo pienso ahora y me imagino con mayor realidad lo que supone para un niño de esa edad dejar su casa e irse tan lejos. Está claro que es algo muy duro. También me sirvió mucho, porque maduré antes de tiempo, de forma muy rápida. Creo que si no hubiera dado ese paso, con todo lo que implicó después, no habría llegado a estar donde estoy. ¿Ha sido duro? Vivir a esa edad en una residencia con tu familia a miles de kilómetros no es nada sencillo, eso está claro.

¿Qué le decían sus padres?

Es que por ejemplo mi padre estaba muy convencido de que yo tenía que llegar a ser un jugador profesional. Siempre lo tuvo claro y me empujó a esa salida, gracias a él estoy aquí. Toda mi familia me apoyó mucho, pero sobre todo él y, cuando lo has pasado, parece más sencillo, como si las cosas el tiempo las hiciera olvidar, pero no es nada fácil no recordar esos tiempos.

Tiempos duros en Albania además, donde usted nace en 1997, poco después de la revuelta popular que hubo.

Me crie con las consecuencias tras esa guerra civil que lógicamente mis padres vivieron mucho más. Todo el país vivió esa pobreza que siempre se da después de un conflicto tan grande, pero en mi caso pasé una infancia muy tranquila y bien, la verdad. Luego las cosas fueron cambiando, el país fue avanzando y ahora Albania no tiene nada que ver con lo que fue, es un país muy turístico con lugares increíbles.

Volvamos a Grecia, tras esos cuatro años se tuvo que volver a Albania por problemas burocráticos.

En los dos últimos años por tema de papeles no podía jugar en Grecia, solo entrenaba, y eso para un niño de 13 años es que es durísimo, muy frustrante, no disfrutas de lo que estás viviendo, por eso regresé a casa y en esos seis meses cuando tenía 15 años ya pude debutar en el primer equipo de mi ciudad, en el Apolonia Fier. Luego ya llegó la etapa en el Atlético, aunque no fue la primera prueba que hice en España puesto que realicé alguna antes, mucho más joven, en el Espanyol, que no me quedé y que es donde después acabaría jugando en el primer equipo tras ficharme del Málaga. Es el mejor ejemplo de que el fútbol da muchas vueltas y que todo puede cambiar con solo cuestión de tiempo.

Al llegar al Atlético se le repite la historia de Grecia, no puede jugar por un tema administrativo al ser extranjero.

Sí, el mismo problema, no podía jugar y estuve un año y algo más, casi dos, entrenando solamente, estaba en época juvenil y otra vez la misma sensación de decepción de ver que mis compañeros podían jugar y yo no. Tuve paciencia, lo supe asumir hasta que llegué a los 18 años, a la mayoría de edad, y empecé jugar. Es duro entrenar y no poder jugar, más aún si no es por una lesión, fueron tiempos difíciles.

¿Pensó en arrojar la toalla?

Mi familia me ha educado de esa manera, para no rendirme nunca, para no tirar la toalla. Es que sin esos valores no habría salido de mi casa en ningún momento con solo 11 años. Tuve paciencia, supe esperar incluso estando tan lejos de los míos, pero sin poder hacer lo que más te gusta. Son tiempos lejanos, es verdad, pero me hicieron mucho más fuerte, me dieron otra perspectiva de todo, veo la vida de diferente manera desde entonces.

Su etapa en la cantera del Atlético acaba de una forma desagradable con aquella expulsión con el filial y ante el Fabril por insultar al colegiado, era abril de 2018 y unos meses después se marchó al Atlético Malagueño. Le cayeron 12 partidos...

Siempre he defendido mi inocencia de lo que sucedió aquel día y lo voy a seguir haciendo. No tengo nada de lo que mentir o esconder por lo que pasó, son cosas que pueden suceder en el fútbol, pero lo que se puso en el acta, los insultos, no los dije en ningún momento.Recuerdo que unos años más tarde coincidí con el colegiado y nos pedimos perdón mutuamente. También es un episodio que me hizo madurar y ser más fuerte.

Usted siempre ha sido un futbolista de carácter, muy visceral cuando juega, de los de entrar fuerte y no negociar intensidad alguna. ¿Ha aprendido a controlar esa faceta con el paso del tiempo?

Creo que sí, aunque a veces, quieras o no, ese carácter sale por mucho que lo quieras esconder un poco. Estoy muy tranquilo y muy feliz por ser de esta manera y creo que en mi carrera me ha ayudado mucho. Cada uno mira las cosas de diferente manera, pero yo creo que mi forma de ser me motiva más, me siento más seguro de mí mismo, transmito también más cosas positivas al grupo, en el campo o entrenando.

¿Se considera por ese carácter, por esa forma de jugar, como un guerrero del fútbol?

No me gusta hablar mucho de mí mismo, prefiero que me juzguen los demás, desde fuera, mientras yo intento dar lo máximo posible.

Ese carácter también lo demostró al aceptar ser uno de los capitanes pese a solo llevar unas semanas en el vestuario. ¿Se siente un líder en el equipo?

Me gusta ese rol, pero no es algo que me vuelva loco tenerlo que llevar. Lo importante para mí es ver el grupo bien, me siento un jugador que soy escuchado en el vestuario, también por mi pasado, por llevar muchos años en el fútbol, pero eso no es importante. O no lo es más importante. Yo puedo ser un líder, pero lo que quiero es que todos lo seamos, que todos mostremos esa personalidad. A mí me salen las cosas como las siento y en el momento en que las quiero decir, pero lo fundamental para hacer un grupo de 10 todos tenemos que estar al mismo nivel y ser capitanes en la forma de ser.

De su carrera y hasta ahora probablemente el equipo más decisivo es el Málaga, es donde dio su mejor versión y el club que le pone al máximo nivel en el fútbol español.

Sí, es verdad. Tengo unos recuerdos maravillosos de época, ese club me ayudó un montón y creo que yo también di mucho allí. El Málaga es el principal culpable de que yo esté ahora donde estoy, me dieron la primera oportunidad de llegar al fútbol profesional, de mostrarme mucho más y viví una gran época.

Su carrera como profesional ha sido íntegra en España. ¿Se ve retirándose en este fútbol?

No lo sé, no lo puedo decir con absoluta seguridad, con las vueltas que da siempre el fútbol resulta difícil mirar tan lejos, pero mi idea sí es terminar mi carrera aquí en España, eso es al menos lo que pienso.

Tras no renovar en el Espanyol el verano pasado llegó al Zaragoza, pero se incorporó tarde, a finales de julio y no hizo la mayor parte de la pretemporada, por lo menos el tramo más duro de la misma. ¿Pagó ese peaje después?

Es que la pretemporada para mi cuerpo, para mi físico, es vital, necesito esfuerzos importantes para estar bien físicamente. La pretemporada en mi caso es aún más clave que en otros y fue la primera vez que perdí tanto tiempo de preparación. Claro que creo que eso después me pasó factura, pero el fútbol tiene esto, ya sucedió y no se puede cambiar nada.

El medio albanés habla en esta entrevista de su pasado y su presente y se muestra decidido a seguir en el club. / JAIME GALINDO / E. ESPECIAL

Lo curioso es que el Keidi Bare que empieza la temporada es probablemente el de mejor versión, hasta que llega la primera lesión, ante el Elche y en el isquio.

Estoy de acuerdo, no tengo dudas de que fue el mejor nivel que di la temporada pasada. Sé perfectamente quién soy y lo que valgo si me respetan las lesiones, lo que no sucedió en mi primera temporada aquí. También creo que no fue una cosa solo mía, porque el equipo bajó su rendimiento y eso afecta a todos los futbolistas y las cosas no salen de la misma manera. Es el fútbol, son cosas que pasan y lo que deben servir es para aprender y no volver a cometer los mismos errores.

Se lesionó en el isquio en septiembre, después en la rodilla en noviembre y desde marzo en el sóleo con recaída incluida. Un año muy completo... ¿Hubo alguna dolencia que le preocupó más?

Lo que me preocupaba más era el porqué de tantas lesiones cuando antes había tenido muy pocas, siempre pequeñas. no entendía la razón de tantas y de forma consecutiva. Y también acabas asumiendo que estas cosas, como las que yo viví, también suceden para aprender. La rodilla era lo más preocupante de todo, pero ahora estoy bien, físicamente muy bien, y toca pasar página de eso.

Ha reconocido en alguna ocasión que en la última lesión en el sóleo se equivocó al forzar para volver antes...

Había también la frustración por no poder ayudar en un momento tan difícil para el equipo. Nos equivocamos todos, yo el primero, quería jugar ya, con tantas ganas de ayudar y de estar con ellos, con el resto del equipo, que nos precipitamos, pero son cosas que tiene el fútbol.

En esos meses que estuvo fuera, con el equipo en caída libre, con la llegada de Gabi.. ¿Llegó a temer por el descenso?

Cuando estás fuera, lo más difícil es asumir el no poder ayudar. Soy un jugador que no siente la presión o los nervios tanto como les puede pasar a otros, sé controlar en ese aspecto mis emociones, no creo que el exceso de responsabilidad me afecte demasiado, lo llevo todo de forma natural y eso es importante en esos momentos. Cuando estaba en la grada viendo al equipo entonces sí que sentía de todo, todos los nervios del mundo. Lo pasé muy mal, la verdad, pero si me pregunta si pensé que el equipo podía bajar le diré que no. Sabía dentro de mí que no iba a suceder y por suerte no me equivoqué.

¿Qué porcentaje ha visto el zaragocismo de Keidi Bare?

Muy poco. El Zaragoza, su afición en el año pasado, ha visto muy poco del verdadero Keidi Bare, del que puedo ser. Es que he jugado solo la mitad de los partidos de la temporada pasada, 20 encuentros de titular solo. No sé decir el porcentaje, pero sé que no han visto al mejor Keidi, si acaso al principio, y sé que puedo dar mucho más. Y tampoco ese Keidi era el de mejor nivel de mi carrera, ya que venía de no hacer la pretemporada como debía. La gente que me ha visto jugar en el Málaga o en el Espanyol sabe perfectamente quién soy y me queda demostrarlo, estar preparado para todo lo que viene.

¿Qué le pareció la llegada de Gabi? Usted ya lo conocía del Atlético, cuando estaba en el juvenil y en el filial y él ya era capitán y referencia allí.

Hasta llegamos a jugar un partido oficial juntos, en mi debut ante Las Palmas y en Copa del Rey (temporada 16-17) cuando disputé los últimos minutos ese día. Lo conozco pues como jugador, he compartido muchos entrenamientos, ese partido, aunque no completo, claro, además de que no he podido disputar un encuentro con él de entrenador desde que llegó al Zaragoza porque yo estaba lesionado. Lo conozco muy bien, sé perfectamente lo que pide cada día, lo que exige, cómo es y cómo quiere hacer las cosas.

¿Y cómo es?

Es lo que se ve, directo, intenso, frontal, con una relación muy directa y cercana con los jugadores, con todos, te intenta ayudar siempre y está pendiente de todo. La intensidad y la agresividad, el correr a muerte y ayudar a cada compañero son cosas innegociables, porque así era de futbolista, son muy importantes para él, además de que le gusta que el equipo tenga la pelota y eso lo estamos trabajando muy bien.

¿El fútbol de Gabi le va bien a Keidi Bare?

Creo que sí, que me viene bien, que encajo a la perfección, aunque también pienso que como centrocampista puedo tener y adaptarme a todos los registros. Entrenamos para eso, para llevar a cabo lo que el técnico nos pida, para que el trabajo de cada día se refleje en el campo, con la idea de empezar lo más fuertes posible y sobre todo con la intención de mantenerlo después, eso es lo verdaderamente importante.

El mensaje del club y sobre todo de Gabi en esta temporada está presidido por la humildad y la prudencia en los objetivos, sin hablar directamente del ascenso. ¿Que le parece?

Siempre he sido partidario, aquí y en otros equipos en los que estuve, de solo mirar día a día, en hacer las cosas bien en cada entrenamiento, en cada partido, en ir creciendo poco a poco, que es como se consiguen las cosas grandes. No es mirar a corto plazo, es mirar a lo de ahora, al presente y ya está, eso es lo más importante. Trabajar hoy bien y al máximo y ya veremos mañana qué pasa. Entrenar muy duro para dar el tope de nivel siempre y en cada encuentro, eso es lo único que nos debe preocupar.

Ya ha vivido dos ascensos a Primera con el Espanyol. El tercero tiene que ser con el Zaragoza.

Bueno, ojalá, los ascensos que he vivido ahí quedan ya, en la historia, insisto en solo mirar día a día para trabajar duro, al 100%, y llegar a los objetivos que nos podamos marcar.

Le quedan dos años de contrato. ¿Keidi Bare va a seguir la próxima temporada en el Zaragoza?

Mi única intención es esa, estoy enfocado totalmente en el Zaragoza, quiero hacer las cosas bien, porque he venido con ilusión y ganas, he apostado muy fuerte por este club y ellos lo han hecho también por mí. Me siento muy querido, muy a gusto, y eso es lo que veo como más importante. No contemplo otro escenario que no sea quedarme, de verdad que no, con la idea de dar mucho más en este segundo año en el Zaragoza, aunque no solo yo, todos, también los que vengan, los que rodean al equipo, los técnicos, los auxiliares, los que están en el club... Todos tenemos que dar ese paso adelante para si haces las cosas bien lo normal es que te salgan bien en el césped.

Sí parece desde fuera que el equipo está muy por hacer cuando ya resta menos de un mes para empezar la Liga, que quedan demasiadas cosas por definir en la plantilla...

Eso ya es cosa del club, ahora estamos los que estamos y el que venga, bienvenido, aunque también quiero poner en valor a los chicos del filial, para ellos es una oportunidad enorme y nos están ayudando mucho, a crecer y a mejorar todos juntos. Queda por esperar y ver cómo se configura todo al final del mercado y siempre con la pretensión de que las cosas las hagamos bien los que estemos.

Por cierto, ¿está con Gabi es la pretemporada más dura que ha hecho?

Entre las dos primeras, con alguna que hice con el Profe Ortega en el Atlético, con el primer equipo. Entra entre las más duras, eso sin duda.