La puerta del Aris se le cierra a Dani Gómez casi por completo

Es muy firme y todavía latente el interés del Aris de Salónica en Dani Gómez, opción que desde hace tiempo manejan los agentes del jugador y que también la sabe, en este caso por vía indirecta, el Real Zaragoza, ya que conoce la intención del equipo de la Superliga griega, que va a disputar Conference League en presentar una oferta si se dan las circunstancias para ello. No se han dado, porque al ariete, que sí le seduce marcharse a Grecia, no termina de ver la opción en los parámetros que la marca el Aris y ahora además el club griego ya ha encontrado refuerzo para su delantera. Y es que el Aris anunció este martes que ficha a un nuevo atacante, el internacional zimbabuense Tino Kadewere, que se incorpora oficialmente al club griego procedente del Nantes en un traspaso que supera los dos millones de euros.

Así, ahora mismo la puerta para la llegada de Dani Gómez al Aris solo se abriría en el caso de que el equipo heleno logre dar salida a Loren Morón, pero el punta andaluz, con dos años más de contrato, no tiene ofertas en firme que puedan convencer al Aris y ahora mismo es más factible que continúe en el equipo a que se marche, por lo que el ataque del conjunto de Tesalónica quedaría completado. Gabi cuenta con Dani Gómez, pero su rol en el tramo final del campeonato con el entrenador madrileño no fue decisivo. No pondría el técnico muchas trabas a su adiós y sus altos emolumentos, de los más elevados de la plantilla (estaría según algunas fuentes en unos 650.000 euros más bonus), permiten anticipar que, si la oferta de traspaso por un jugador que acaba contrato en 2028 es interesante, el Zaragoza le abriría la puerta.

Así, en este momento, su continuidad se antoja como lo más probable, si bien el mercado es largo. En el equipo blanquillo, tras llegar sobre la bocina de la ventana invernal, traspasado por el Levante, que se quedó el 25% de un futuro traspaso, el delantero empezó siendo fijo con Ramírez, en cuatro partidos consecutivos tras debutar en Albacete saliendo desde el banquillo y marcando y después de ver la roja ante el Burgos, mientras que Gabi, a su llegada, también le mantuvo ese rol durante dos encuentros, ante el Córdoba y en Santander, donde fue relevado a los 40 minutos por la expulsión de Calero.

En las 9 últimas citas con el entrenador madrileño ya solo fue titular contra el Racing de Ferrol y el Deportivo. En total, 14 partidos, ocho de ellos en el once, con cuatro goles (Albacete, Eldense, Cartagena y Castellón), dos de penalti, y una asistencia, anotando el decisivo tanto frente al Efesé en La Romareda en el descuento que supuso dejar casi sellada la salvación. Dani Gómez firmó una buena aportación goleadora en los partidos que tuvo, pero su rendimiento general tuvo más claroscuros, con una aportación de más a menos.