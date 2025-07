Gabi es clemente y baja el pistón

Basta con preguntar a cualquier jugador de la plantilla del Real Zaragoza para obtener la misma respuesta, que la pretemporada diseñada por Gabi para el equipo es de las más duras de sus carreras, si no la que más, pero el entrenador madrileño ha concedido un poco de clemencia a sus futbolistas y ha anulado la sesión matinal, la más madrugadora, de este miércoles, la que está centrada en el trabajo físico para que el plantel solo haga sesión en el gimnasio en dos grupos a media mañana y por la tarde se ejercite en Benasque. La acumulación de sobrecargas (Terrer, luego lesión, Francho o Bazdar en Los Ángeles de San Rafael y Pinilla y Guti en Benasque) y molestias (Juan Sebastián y la reciente de Kosa) también ha influido en rebajar ese pistón,

El entrenador y su cuerpo técnico, en particular Dani Castro, discípulo del Profe Ortega en el Atlético, lo que ya de por sí explica muchas cosas, diseñaron un duro el trabajo en los dos stages, de nueve días en total, con cinco en la Sierra de Guadarrama, desde el domingo 13 por la tarde hasta el viernes 18 al mediodía, y en el Pirineo, con cuatro, desde el pasado domingo, aunque ese día no entrenaron, hasta este jueves, con 21 entrenamientos, entre el césped y el gimnasio, y 26 horas de trabajo en esos 9 días. El objetivo, como Gabi no se cansa de repetir, es que el equipo vuele y desde luego por acumulación de kilómetros y de esfuerzos no va a quedar.

Al final, van a ser algunas menos, porque Gabi ya anuló la sesión del pasado viernes desde Los Ángeles de San Rafael antes del regreso a Zaragoza y ahora ha quitado esta matutina de miércoles, que iba a ser física. En total, contando lo que les queda en Benasque, van a ser 19 sesiones y algo más de 23 horas y media de trabajo real, teniendo en cuenta que en Segovia hizo dos días de entrenamientos triples, el lunes y el miércoles, y el espacio de actividad ahí ronda las tres horas y media por jornada y dos dobles, que vienen a ser dos y media.

En Benasque había diseñado dos días de triple, el lunes, que se cumplió, y el miércoles, que no lo va a hacer al haber quitado esta sesión matinal, mientras que el martes la plantilla hizo sesión doble, con madrugón obligado por el Campus del Valencia y al tener que dejar libre el campo a las 9.30 horas, para que el jueves antes de partir a Zaragoza el equipo tenga previsto realizar una última actividad, con entrenamiento el viernes ya en la Ciudad Deportiva. Después, llegará el ensayo contra el Deportivo Aragón en el Ibercaja Estadio a las 9.00 horas del sábado y jornada de asueto el domingo, para que a partir de la próxima semana empiecen los amistosos.

El Real Zaragoza tiene previsto jugar contra el Mirandés en el Ibercaja Estadio el miércoles 30 de julio, en Tarazona ante el equipo local el sábado 2 de agosto, en Tarragona frente al Nástic el 6 y ante el Huesca el 9 en el modular y en el Memorial Carlos Lapetra Trofeo Ciudad de Zaragoza. La Liga arranca en Zubieta ante la Real Sociedad el domingo 17 de agosto y entonces se verá si la profecía de Gabi y el vuelo del equipo ya se cumple.