Fernando López: "Contamos con Bazdar y no hemos recibido ninguna oferta"

El director general del Real Zaragoza, Fernando López, dejó claro que de momento no contemplan una salida ahora mismo para Samed Bazdar, por el que tal y como avanzó este diario el pasado 13 de julio han adquirido la totalidad del pase, pagando los 1,5 millones que restaban al Partizan de Belgrado. “A día de hoy ni yo ni el club hemos recibido ninguna oferta encima de la mesa, en ese sentido es un jugador del equipo y contamos con él”, aseguró el ejecutivo, que añadió que el ariete, que no ocupó un rol indiscutible con Gabi, tampoco ha planteado situación alguna de salida al club: “Nada”. Con todo, la adquisición de ese 50% adicional del pase, que algunas fuentes sitúan hace solo unas semanas y en el Zaragoza hablan de noviembre pasado, invita a pensar en un posible traspaso este verano.

López, a su llegada a la concentración de Benasque acompañado del consejero Juan Forcén y de donde el Zaragoza parte mañana jueves, se mostró confiado y tranquilo con el ritmo que lleva la planificación de la plantilla, ya que con la llegada de Radovanovic este mismo miércoles son solo tres los refuerzos zaragocistas y aún faltan muchos más. “Vamos lentos, pero vamos lejos, ese es el mensaje, estamos premiando la calidad más que la cantidad, ya hemos visto que el mercado en Segunda no solo nosotros no estamos firmando y es algo que se viene dando de hace años por el efecto de Primera y la situación de los mercados, que se alargan hasta el final. Estoy tranquilo, creo que estamos haciendo las cosas bien, firmando jugadores de calidad, mejorando la plantilla. Me gustaría como a todos que todo fuese más rápido, que tuviéramos ya todo hecho, pero estoy muy tranquilo y seguro de lo que estamos haciendo”, aseveró.

"Todos los años estamos en la misma situación con el límite salarial y la diferencia es que ahora vamos a tener una merma de ingresos importante con el traslado al modular. Les he pedido ese esfuerzo a los accionistas de cara a darnos esos mecanismos para contar con mayores recursos y el respaldo que he tenido ha sido abrumador"

En este sentido, aseguró que el problema del límite salarial es latente, por los muchos contratos que ya tenía el club y por la disminución de ingresos con el cambio de estadio, aunque agradeció el respaldo económico de Real Z LLC. “Todos los años estamos en la misma situación con el límite salarial y con distintos mecanismos somos capaces de incrementarlo para inscribir jugadores y completar la plantilla, la diferencia es que ahora vamos a tener una merma de ingresos importante con el traslado al modular, que está más que justificada por el sacrificio que estamos haciendo para estar en dos años en un sitio mejor. Les he pedido ese esfuerzo a los accionistas de cara a darnos esos mecanismos para contar con mayores recursos y el respaldo que he tenido ha sido abrumador. No hago más que pedir y ellos que responder, estoy muy contento en ese sentido”.

"Hay cerca ya de 17.000 abonados y mañana jueves acaba el plazo para la inscripción y dar las gracias. Me da vergüenza cada vez que hablamos de la afición porque siempre están ahí, es algo encomiable y tenemos que estar muy orgullosos de su apoyo y aliento"

El director general, que definió el enclave de Benasque como “espectacular e idílico”, también habló de objetivos, que desde el marco de Gabi o Txema Indias habían sido más humildes en las aspiraciones de ascenso, aunque el ejecutivo dio un matiz más ambicioso: “Las expectativas siempre tienen que ser las máximas, no estamos en el sitio que debemos estar, y debemos siempre aspirar a estar en Primera, pero siendo conscientes de la realidad y de todos los cambios que tenemos que hacer y que ya estamos haciendo para estar en disposición de ese objetivo. ¿Qué se puede dar esta temporada? Mejor, no sé por qué tengo el pálpito de que el modular va a ser el lugar en el que el Zaragoza ascienda a Primera, con eso lo digo todo”, aseveró, además de dar las gracias a la afición por su respuesta en la campaña de abonos. “Hay cerca ya de 17.000 abonados y mañana acaba el plazo para la inscripción y dar las gracias. Me da vergüenza cada vez que hablamos de la afición porque siempre están ahí, es algo encomiable y tenemos que estar muy orgullosos de su apoyo y aliento y en el modular ese apoyo va a ser más diferencial que en ninguna temporada”