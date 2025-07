Poussin no descarta una salida en este verano

El Real Zaragoza busca dos porteros en este verano, uno de perfil más experimentado y otro más joven, y ha intentado varias opciones que de momento no han salido, manteniendo la vía de Dani Cárdenas, con una cesión desde el Rayo Vallecano, como la que más encaja, si bien hay otras alternativas. Sin embargo, la revolución aún puede ser mayor porque Gaetan Poussin, el arquero que más jugó el curso pasado tras llegar en el verano de 2023 y hacer una primera temporada más mediocre, no descarta dejar el club aragonés en las próximas semanas. De hecho, desde fuentes cercanas a su entorno se asegura que tiene muy en mente esa posibilidad, algo que el meta francés no quiso reconocer ni desmentir al ser preguntado por este diario y se limitó a afirmar que no hablaba de su futuro.

Poussin es ahora mismo el guardameta titular del Zaragoza, pero sabe que si llegan dos porteros, como es la idea, la competencia complicará mucho su continuidad bajo palos. El francés tiene una temporada más de contrato, ya que firmó por tres años al llegar a La Romareda en el verano de 2023 y para pelear por el puesto con Cristian Álvarez y Dani Rebollo. En su primer curso, una sucesión de errores le lastró de forma notable, con fallos importantes ante el Sporting o en Copa frente al Azteneta, y la llegada en enero de Edgar Badía le dejó sin sitio alguno en el equipo, aunque se negó a salir entonces.

Contra todo pronóstico, se quedó el verano pasado, con la mudanza ya hecha para irse. Convenció a Víctor y completó la terna de porteros con Joan Femenías y Cristian, aprovechando la lesión del menorquín en Cádiz para hacerse con la portería y ser el que más jugó en el curso pasado (33 choques de Liga, 32 de titular), con claroscuros en su nivel, ya que tanto Víctor como Ramírez tras darle la titularidad se la acabaron quitando, mientras que para Gabi fue más indiscutible, al jugar 10 de los 11 partidos con él, puesto que en la despedida de la Liga y con la permanencia cerrada le dio la plaza en el once en un partido a Femenías, ante el Castellón.

Intentos fallidos

El Real Zaragoza ha intentado ya varias vías para la portería (Mariño, Iturbe, Guilherme o Andrés Fernández) que se han caído y ha negociado la cesión con el Rayo de Dani Cárdenas, pero el equipo rayista quiere que el club al que vaya asuma toda la ficha y el portero, mentalizado de que va a acabar en Segunda, apura por una posibilidad de Primera que no va a llegar y está convencido de jugar en el Zaragoza si tiene que bajar a la categoría de plata. Además, el Zaragoza también preguntó por el meta del Sevilla Atlético Alberto Flores, titular en el filial sevillista en Primera RFEF, pero el club de Nervión no contempla su salida y se va a quedar entre el primer equipo y el B. Otro meta, Slonina, del Chelsea, fue ofrecido y se descartó por parte de la entidad.

En esa lista de guardametas también el Zaragoza está a la expectativa de José Antonio Caro, aunque no sería la primera opción y está pendiente de rescindir en el Cádiz, mientras que ayer trascendió el interés del club en el portero bosnio Kenan Piric, según el periodista Rudy Galeti. Ha sido internacional con su país en ocho ocasiones y se encuentra sin equipo tras salir del Antalyaspor turco. El club aragonés estaría entre los interesados junto al Al-Najma de Arabia Saudí, el AEK Larnaca de Chipre, donde ya militó, y el Ludogorets de Bulgaria, aunque algunas fuentes negaron a este diario que el Zaragoza estuviera en la carrera por ese meta de 31 años y con una buena trayectoria a sus espaldas.