El análisis de Radovanovic. "Un futbolista en el que el entrenador va a poder confiar"

Una lesión en el aductor con intrahistoria lastró la primera media temporada en el Almería, entonces en Primera, de Aleksandar Radovanovic, llegado el 20 de enero de 2024 al club indálico desde el Kortrijk de la Jupiler Pro League belga con la carta de libertad para intentar ayudar a eludir un descenso que no se logró regatear en el cuadro andaluz. Fue protagonista con Gaizka Garitano y lo empezó siendo con Pepe Mel, que terminó esa temporada 23-24 en el conjunto almeriense. "Rado es un tío muy trabajador, muy serio y disciplinado, que es una muy buena característica cuando se juega de central. No se complica la vida mucho y es bastante agresivo. Para mí es un buen fichaje para el Real Zaragoza", asevera el entrenador madrileño.

El central serbio destaca por su dominio del juego aéreo, su contundencia y agresividad, además de dominar el perfil zurdo de la zaga. Para Mel, Radovanovic era fijo en la defensa, lo dejó claro nada más llegar situando su nombre en el once de inicio en el choque ante Las Palmas, en el que el equipo almeriense ganó por la mínima en el estadio de Gran Canaria. Y así lo recuerda. "Cuando yo llegué al Almería en Primera y él había venido unos meses antes, en enero, el primer partido contra Las Palmas jugó de titular y tuvo la mala fortuna de lesionarse y recuerdo que no quería salir de ninguna manera del campo, quería seguir jugando y decía que no dejaba abandonado al equipo, que le necesitaban y quería jugar. Esto te habla de su compromiso", asevera. De hecho, al descanso lo relevó, durante la semana estuvo entre algodones, pero quiso jugar ante Osasuna, ayudar al equipo, y se rompió a los 22 minutos de esa cita, finalizada con contundente derrota almeriense por 0-3.

«Ya os dije que había estado toda la semana previa al partido sin trabajar. Seguramente se le ha agudizado el dolor que tenía en el aductor. Esperemos que no se haya roto, pero hasta mañana o pasado no os podré decir nada», dijo el propio Mel tras el partido para explicar su lesión, ya una rotura tras esa cita. El entrenador ya no podría contar con el central serbio hasta el duelo ante el Mallorca, con el descenso consumado unas semanas antes, en la penúltima jornada (estuvo en el banquillo recién recuperado frente al Barcelona) y le dio de nuevo plaza de titular en el epílogo liguero ante el Cádiz. En total, en ese medio curso en Primera jugó en nueve partidos, ocho de ellos de inicio, para que con Rubi en la categoría de plata su presencia haya sido más irregular, con 20 encuentros entre Liga (18) y Copa, 16 de ellos de inicio.

"Es un jugador que lo da todo, muy serio en el trabajo, en el día a día y en los partidos. Es un futbolista en el que el entrenador va a poder confiar, porque es muy disciplinado a la hora de cumplir su función en el campo", completa el entrenador madrileño, al que contemplan casi 800 partidos en los banquillos, la mayoría en España, donde hizo historia en el Betis con dos ascensos, pero también experiencias en Inglaterra (West Bromwich Albion) o Grecia (OFI Creta) y sin equipo ahora tras dirigir el curso pasado durante unos meses al Tenerife. "Además, Jugadores que tengan el carácter en el vestuario que muestra Rado siempre son importantes", cierra el técnico.