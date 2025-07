Gabi pide ocho fichajes más

Quedan ya solo poco más de tres semanas para el estreno liguero del Real Zaragoza el 17 de agosto en Zubieta ante el Sanse y menos ya de 40 días para que el mercado de agosto eche su cierre el próximo 30 de ese mes, pero la sensaciòn de que la ventana veraniega iba a ser larga para el club blanquillo se está confirmando con toda su plenitud. El retraso en la llegada de Txema Indias, la posterior confirmación de Gabi, si bien su continuidad ya estaba pactada desde que arribó a mediados de marzo, y la tardía puesta en marcha del proyecto ya añadieron un matiz de dificultad, pero fue mayor sin duda el elevado espacio salarial que tiene ocupado la plantilla, que superaba los siete millones en jugadores con contrato, que se ha visto reducido con algunas salidas (Vital, Luna, esta con traspaso de algo menos de 800.000 euros fijos, Liso, Femenías o Enrich, pero en estos dos últimos casos había pactadas ya las indemnizaciones), aunque hayan llegado algunas obligaciones más, como la amortización por el pago por el 50% de los derechos económicos de Samed Bazdar al Partizan y los salarios de los tres refuerzos, Sebas Moyano, Tachi y Radovanovic.

El caso es que queda mucho trabajo por hacer y al Real Zaragoza, según la visión de Gabi y tras la última incorporación del central Radovanovic, restan de llegar no menos de ocho jugadores, por lo que la intuición es que la segunda semana de agosto va a ser muy entretenida en las oficinas blanquillas. De momento, solo lo han hecho Sebas Moyano, libre tras no renovar en el Oviedo, Tachi, en la misma condición por no hacerlo en el Mirandés, y el mencionado Radovanovic, también con la carta de libertad poco después de rescindir en el Almería, tres incorporaciones que ya avisan del perfil de los refuerzos, jugadores con la carta de libertad, bien porque no prolongaron sus contratos o bien porque rescinden, la vía ahora más clara a estas alturas de verano, o cesiones preferentemente de Primera, mercado que en agosto y con el cierre de la ventana cercano adquiere todo su apogeo. De momento y que se sepa, Indias no ha manejado apenas opciones sin experiencia en España y en la categoría, aunque eso también puede cambiar en función de las urgencias

Un portero, donde ya se han ido varias posibilidades y ahora la apuesta principal es Dani Cárdenas (Rayo y cedido), con otras vías más secundarias, como Caro (Cádiz), si bien sigue estando en mente traer a dos arqueros, un lateral izquierdo, con el oviedista Pomares como mejor posicionado, dos centrales, uno de ellos que ocupe ese puesto y la posición de pivote, opción que sería la más adelantada ahora, dos extremos y un delantero de área, una referencia. En total, ocho jugadores. Hasta nueve si llegara un centrocampista, aunque esa alternativa dependería de si hay alguna salida en la medular, donde ni Keidi Bare ni Toni Moya son partidarios de marcharse y mucho menos lo van a hacer Guti o Francho, claro está porque son protagonistas indiscutibles para Gabi.

Eso, por supuesto, pendiente de las salidas, algunas tan imprevistas como Poussin, que no descarta dejar el club en este verano. La posibilidad de que Dani Gómez, que ocupa uno de los salarios más altos de la plantilla, se marche al Aris se ha ido diluyendo y ahora mismo ha entrado en una vía muerta, pero hasta que no acabe el verano no se puede dsescartar su adiós. Mientras, tal y como contó este diario el 13 de julio el Zaragoza ha adquirido el 100% del pase de Bazdar tras comprar el 50% por 1,5 millones que tenía el Partizan, una operación a la que solo estaba obligado en caso de ascenso tras pagar esa cantidad en verano pasado cuando lo fichó. Que lo haya realizado de forma voluntaria, según algunas fuentes una operación completada recientemente y según el Real Zaragoza a finales del año pasado, en noviembre, invita a pensar en un traspaso para el serbio, si bien su bajón de nivel en el final de curso pasado no facilite eso, pese a que en el inicio de Liga su irrupción fue estelar.

O no al menos en las condiciones que podrían plantear la operación para el Zaragoza (sí ha habido tanteos de cesión), con un traspaso que se situara bastante por encima de los 4 millones. Gabi ya dejó claro con sus decisiones que Bazdar no es imprescindible y solo le dio sitio en el once en 4 de los 10 partidos que lo tuvo disponible. La impresión con Bazdar es que puede haber novedades en este verano, aunque de momento y más allá de la compra de su pase, no las ha habido, como así lo reconoció este miércoles Fernando López, teniendo en cuenta que entre el salario y la amortización de su fichaje, entre el pago del curso pasado y el actual, ocupa casi un millón de euros del límite, una pesadísima carga. Mucho más si la lleva un futbolista, de innegable talento, pero no protagonista para el entrenador.

Por otro lado, los jugadores que han regresado tras cesión también apuntan a salir, más que seguro Gori Gracia (el Mérida lo quiere), mientras que Borge y Bakis desean apurar sus opciones de quedarse y cumplir su contrato, aunque no lo van a tener fácil. El caso de Luis Carbonell es especial por la grave lesión que sufre y por el año de contrato que le queda.