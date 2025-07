Pau Sans: "Me encantaría ser un 'one club man' en el Zaragoza, lo firmaría ya"

¿Cómo se está encontrando en esta pretemporada tan exigente que ha diseñado Gabi?

Es verdad que lo está siendo mucho, pero es que lo tenemos que hacer para encontrar nuestra mejor versión y llegar a la Liga de la mejor forma posible. Con el tema del codo del último partido de la temporada pasada empecé algo más apartado en el tema del contacto para prevenir, pero ahora ya estoy a tope y seguro que encontraré mi mejor versión para cuando empiece la Liga.

Se le ve ilusionado...

Sí, es verdad, es el año que para mí puede ser más importante porque vengo de acabar una temporada jugando más minutos y tengo muchísimas ganas de empezar bien desde el principio, de aportar mi granito al equipo y hacer una muy buena Liga a nivel personal.

¿Siente que está ante el año de su consolidación? Viene de una temporada donde jugó muchos partidos, pero su presencia en el once fue mucho más irregular.

Sí, puede ser que sea esa la idea, aunque cada año me lo tome igual, y este no es una excepción, con la idea siempre de mejorar con respecto al anterior, ese es el objetivo en todo momento. Yo quiero siempre jugar el máximo, los 90 minutos, pero si me toca hacerlo menos pues lo tengo que aceptar, pero de partida busco ser titular en cada partido.

Terminó la temporada con esa subluxación en el codo en Castellón, un susto importante y ha trabajado muy duro en vacaciones.

Me asusté bastante cuando sucedió, ya que verte el codo así no es nada agradable, fue clave que se redujera la lesión ya en el campo y el verano lo he aprovechado bien, para recuperarme y también para llegar físicamente como he llegado, que creo que ha sido en muy buena forma y tengo muchas ganas de empezar esta Liga en la que creo que disfrutaré mucho.

Usted es de esos zaragocistas de cuna…

Sí, entro en Infantil B, hace ya casi 10 años tras venir del Amistad, una cantera que siempre ha sacado buenos jugadores. En el Zaragoza he disfrutado mucho de todas las etapas, incluida la actual. Para un canterano ir dando esos pasos supone una felicidad inmensa, acercarte al primer equipo y poder llegar a él, y también es un mensaje para todos los que vienen de abajo, para que sepan que siempre hay que seguir y nunca se tienen que rendir, pasen cosas malas o no tan positivas. He disfrutado mucho de cada rol que he tenido y doy gracias a Dios por estar donde estoy y por poderlo disfrutar en cada partido.

¿Ese sentimiento de pertenencia que tienen los canteranos supone un plus más con respecto a los que vienen de fuera?

Todos estamos aquí para lo mismo, para ayudar a ganar y para hacer las cosas lo mejor posible y darlo todo, pero ese sentimiento especial que tenemos los de casa es distinto. Hemos estado en La Romareda desde siempre, sabemos cómo es la gente, conocemos más el sentir de esta afición. Te hace mucha ilusión estar en el campo en el que has visto a tus ídolos y que de pequeño decías ‘hostia, yo quiero estar ahí’, cuando eras por ejemplo recogepelotas. Yo soy socio desde pequeñito y hasta recuerdo ver los partidos en Primera ya como abonado. De hecho, en el del Atlético que ya bajamos a Segunda estaba en la grada, fue un palo muy duro.

En sus inicios jugaba mucho más como delantero y así llegó al primer equipo, pero en los últimos tiempos está entrando mucho más por la banda derecha. ¿Cómo está sintiendo esa evolución?

Partiendo de la base de que siempre es positivo para un jugador que se pueda adaptar a varios perfiles, yo me encuentro cómodo en las tres posiciones de arriba, ya sea como segundo punta o en las dos bandas. Me gusta mucho también partir de izquierda porque puedes meterte hacia dentro y buscar el área, aunque es verdad que ahora estoy jugando mucho en ese perfil por la derecha, pero en todas me siento bien y lo importante es disfrutar del fútbol sea el sitio que sea.

Con Gabi tuvo muchos más minutos después de hacer la pretemporada con Víctor y tener tanto con él como con Ramírez una presencia menos continuada. Es el entrenador que más confianza le ha dado, ¿no?

Sí, teniendo en cuenta que no es fácil sentir que haces las cosas bien y que no lleguen esos minutos que igual mereces y desde luego peleas por ellos. No te queda más que aceptar ese rol porque todo lo que sea ayudar al equipo, sea el tiempo que sea, yo estoy encantado y es verdad que con Gabi tuve esos partidos seguidos de titular que me hacían falta y donde me sentí cada vez más cómodo. Esa confianza que me dio se la agradezco mucho y se la quiero devolver en el campo.

De Diego Milito a Neymar

¿En quién se fijaba Pau Sans cuando era niño?

Lógicamente, y lo sigo haciendo, en los jugadores de arriba, en los creativos, en los que les gusta hacer que la gente disfrute, también en los goleadores. De pequeño y aunque no lo vi mucho en Diego Milito, después en Neymar Junior, porque le gustaba ese uno contra uno y disfrutar del fútbol, algo que yo siempre intento.

¿Cuál es su entrenador fetiche, el que más le ha marcado?

No me podría quedar con uno, ahora le podría decir Gabi porque estoy aprendiendo un montón. A Javier Garcés le tengo un cariño muy especial porque fue la temporada en la que pude brillar más en el juvenil y llegar al fútbol profesional, Chente Pueyo, Emilio Larraz, Rubén Floría en el Amistad… Tengo un buen recuerdo de todos.

¿Y cuál es su sueño o el techo que se marca como jugador?

Mi techo lo irán marcando las temporadas, no quiero mirar muy a largo plazo, sino que prefiero disfrutar más del momento. Obviamente jugar con el Zaragoza en Primera sería un sueño y pondré todo para poder cumplirlo, aunque el objetivo más a largo plazo me lo guardo para mí.

¿En qué parte de su fútbol cree que le falta más por mejorar y crecer?

Tengo que mejorar, como casi cualquier futbolista joven, la toma de decisiones, saber cuándo hacer cada cosa en el partido. Creo que defensivamente estoy progresando mucho, ayudando cada vez más a mis compañeros y en eso me incide mucho Gabi. Hay muchos aspectos en los que avanzar, desde el más básico hasta el más complejo, porque cada futbolista siempre tiene que buscar eso, la mejora, no quedarse en lo que ya tiene.

¿Y su virtud más fuerte?

El uno contra uno, la velocidad, el ir al espacio, el gol o el uso también de las dos piernas, aunque cada una de esas cualidades las puedo mejorar también porque me queda mucho por recorrer y crecer.

¿Hasta qué punto le ayudan sus estudios de Fisioterapia para no enfocarse en demasía en el fútbol? Imagino que estudiando esa carrera es probable que su futuro esté ligado al deporte.

Me gusta mucho y desde hace tiempo me llamaba la atención la carrera que estoy haciendo, además de que mi contacto con los fisios del equipo también me ayuda a aprender. A mí me gustaría estar toda la vida ligado al deporte y ahora mismo esos estudios pues me ayudan mucho y es importante saber estar centrado en todo momento, tener la cabeza donde se tiene que tener además de contar con un plan B para el futuro y cuando dejes de ser futbolista.

En noviembre pasado se anunció su renovación hasta 2029. ¿Se ve tanto tiempo en el Zaragoza?

Sí, por supuesto que me veo, muchos años más incluso que eso. Es que estoy muy feliz aquí, es mi casa, la gente, mi familia, los amigos… El fútbol tiene ese componente imprevisible y nunca se sabe, pero a mí me encantaría ser como se dice un ‘one club man’, por supuesto que lo firmaría ya. Es que yo nací ya al lado de La Romareda, en el Miguel Servet (sonríe). Si así se da, yo encantado, por jugar con el apoyo de mi gente, por haberlo hecho ya en ese estadio y hacerlo cuando se estrene dentro de dos años, ya que me ilusiona mucho jugar allí, se ve una pinta tremenda, un campazo de Primera en el que estoy seguro de que los zaragocistas disfrutaremos muchos.

Ese mensaje que da de querer estar muchos años en el Zaragoza seguramente es idéntico al que daban Azón, Francés, Marc Aguado, Liso, Luna… Y se han ido.

Es así, pero son situaciones en las que el jugador y el club buscan lo mejor y se da esa salida, creo que no son casos comparables unos con otros.

Pero, ¿entiende que a la afición le duelan esas salidas?

Claro que comprendo que a los aficionados les pueda doler que se vayan jugadores de la casa, pero muchos creo que entienden por qué sale cada uno de esos futbolistas, además de que hay un componente económico que es muy beneficioso para el club. Iván, Alejandro o ahora Marcos han dejado dinero en el Real Zaragoza y sobre todo dejan también un legado para los que venimos de abajo, porque seguimos sus pasos para llegar como ellos al primer equipo.

Se ha quedado Francho tras renovar, regresó Guti, pero en el tercer escalón de referente de la cantera ya aparece casi usted por su rol en el equipo.

El papel de estandarte de la cantera la verdad es que me gusta, estamos ahí varios, Francho, Guti o yo, y estoy feliz por esa consideración. Si puedo hacer que la gente se sienta orgullosa de verme, por ser de la cantera, por jugar en el Zaragoza siendo desde pequeño de este equipo, pues encantado, yo a intentar devolver ese orgullo aportando lo máximo en el campo.

¿Qué le transmite este Zaragoza?

Por el momento, intensidad, energía, ganas, hambre… Estoy muy ilusionado con este año, creo que podemos hacer una gran campaña, también por el sentimiento de pertenencia, ya que veo un equipo, una familia, y queremos pelear al máximo.

El Zaragoza en su plantilla va a cambiar mucho en este verano, con más de una decena de fichajes contando los que ya han llegado y muchas salidas. ¿Ve necesaria tanta revolución?

Bueno, no es fácil que cada año se cambie tanto de plantilla, además de que han pasado muchos entrenadores también, así es mucho más difícil afianzar un bloque, pero ahora estamos en eso, en intentarlo, en construir algo sólido, un grupo en el que todos vayamos teniendo esa química que da el ir jugando juntos y que supone un tiempo. El objetivo es darle continuidad a esto y que en el futuro no haya tantos cambios.

¿Qué le parece la continuidad de Gabi?

Al final las personas valientes, que se atreven a retos como el que cogió él, yo las admiro y para nosotros también tiene el valor de que te entrena todo un histórico del Zaragoza y del fútbol español. Yo recuerdo por edad haberlo visto jugar poco en La Romareda ya que cuando se fue en 2011 aún era muy pequeño, siete años solo. Vino hace unos meses cuando estábamos muy jodidos y ha sacado la situación adelante, estoy feliz de su continuidad y ojalá esté muchos años, ya que estoy aprendiendo mucho desde que llegó porque tener una persona así que ha vivido tanto siempre es una ayuda muy importante.

¿Qué le dice él?

Que sea intenso, que me atreva y saque mi fútbol, que ayude también atrás, que trate de ser un jugador más completo y que, cuando esté en los metros finales, haga lo que sé. Ya veremos dónde me sitúa más este año, puede ser que sea más en la banda derecha, sí, pero sea donde sea yo quiero dar lo máximo.

Pau Sans posa soriente tras la entrevista con este diario. / JAIME GALINDO

Viene el Zaragoza de una temporada dura y el planteamiento de los objetivos está siendo más humilde. Usted es canterano, sabe lo que es e implica este equipo en Segunda en esta ciudad, ¿cómo se puede conjugar eso con un discurso tan humilde?

Es que para volver a Primera tenemos que ser claros, al final hay que conseguir los 50 puntos que queremos y que tanto nos han costado en los últimos años y luego, cuanto antes consigamos ese listón, más alto podremos soñar. Al final, el llevar tantos en Segunda creo que a los zaragocistas nos hace ver la realidad, esta categoría es muy difícil, en la que tienes que ir a objetivos cortos, buscar ese bloque sólido que te permita ganar partidos y lograr esa meta primera lo antes que se pueda.

Antes hablaba de ese día que vivió el descenso como espectador en La Romareda allá por 2013. Imagino que le encantará cerrar ese círculo y formar parte de esa plantilla que suba.

Siempre lo imagino, hace un tiempo les pregunté a Gabi y a Chus (Herrero) cómo vivieron ese ascenso cuando lo lograron en 2008. Yo lo que he visto del Zaragoza ha sido casi todo en Segunda, como les pasa a muchos chicos de mi edad, por lo que lograr devolverlo a Primera no me puedo ni imaginar la felicidad que me transmitiría, el orgullo que supondría, esa alegría por mí y por todos los zaragocistas.

En los anteriores ascensos se planteó el debate por celebrarlo o no en la plaza de España, ahora tras tanto tiempo ya no creo que hubiera dudas.

Es que sería fiesta nacional, bueno local al menos (sonríe). Darían libre a todos en Zaragoza para que la gente lo pudiera disfrutar. Ojalá llegue lo antes posible y todos podamos ser muy felices ese día.