El Real Zaragoza pide a Keidi Bare que busque una salida

Sabe Keidi Bare, y también sus agentes, que el Real Zaragoza ve con buenos ojos que salga en este verano. Otra cosa es que lo vaya a hacer. Ahora mismo, de hecho, lo más probable es que siga vistiendo la elástica zaragocista, después de un primer año muy marcado por las lesiones, ya que se perdió hasta 21 de las 42 jornadas de Liga, 20 de ellas por lesión. El Zaragoza quiere quitarse una de las fichas más altas, pero la sartén por el mango la tiene el futbolista, con ese contrato hasta 2027 y dos años por delante que no facilitan su marcha.

Keidi Bare quiere seguir en el Zaragoza y en el fútbol español y sabe que no va a tener un contrato como el que ahora posee en el club aragonés, ya que es de los mejor pagados de la plantilla, junto con Aketxe o Dani Gómez, ya que Bakis, al haber jugado muy poco en su cesión al Górnik, ha visto reducido sus emolumentos a la mitad. Esas dos campañas que le restan a Keidi Bare supondrían en torno a 1,2 millones, ya que su ficha anual está en torno a los 600.000, lo que le sitúa en la zona alta del ranking salarial, por detrás de los dos jugadores antes mencionados, y su última temporada, con muchas lesiones, no facilita buscar acomodo en España en Segunda.

Sergio González se marcha al Burgos El centrocampista cartagenero era una de las opciones que el Real Zaragoza valoraba para jugar de pivote y en el eje de la zaga, si bien el jugador nunca tuvo, como así contó este diario, oferta del conjunto aragonés. El Burgos, que era el club que más interés había puesto en el extinerfeñista, que al descender el club isleño se vio liberado de ese contrato, se hace con el el jugador, que también tenía otras vías en el extranjero, aunque al final le ha seducido más seguir en España y reforzará a otro rival zaragocista en la categoría de plata

La vía de una Liga exótica

No por lo menos en el escalafón salarial que tiene el albanés, que por lo tanto posee toda la fuerza para negociar ya que el Zaragoza en ningún caso puede plantearse una salida pagando todo o una parte importante del contrato. Así, salvo una oferta millonaria de una Liga más exótica, Emiratos Árabes, Catar o Arabia Saudí, no es factible que Keidi se marche en este verano, también porque el jugador desea quitarse la espina de su primer año y demostrar su verdadero nivel en el Zaragoza, el que enseñó sobre todo en el Málaga y en fases más discontinuas en el Espanyol, donde el verano pasado no renovó su contrato para llegar al conjunto aragonés en un fichaje que contó tanto con el aval de Víctor Fernández, que era el entrenador, como con el de Juan Carlos Cordero, entonces director deportivo del conjunto zaragocista.

«Mi única intención es quedarme, estoy enfocado totalmente en eso, quiero hacer las cosas bien, porque he venido con ilusión y ganas, he apostado muy fuerte por este club y ellos lo han hecho también por mí. Me siento muy querido, muy a gusto, y eso es lo que veo como más importante. No contemplo otro escenario que no sea quedarme, de verdad que no, con la idea de dar mucho más en este segundo año», decía esta semana Keidi Bare en una entrevista con este diario, dejando claro que quiere seguir y esa es la idea también que sus agentes han transmitido al Zaragoza. En su primera campaña, en la que llegó sin hacer casi pretemporada a finales de julio, enlazó una lesión en el isquiotibial en septiembre con otra de rodilla a finales de octubre y una de sóleo, con recaída incluida, que le tuvo fuera desde mediados de marzo. Jugó 21 partidos de Liga, 20 de titular, y otro más de Copa, con 1.704 minutos en total.