Sebas Moyano: "Ya tenía ganas de ponerme esta camiseta"

Sebas Moyano fue uno de los grandes protagonistas del primer amistoso del Real Zaragoza. El cordobés, una de las tres caras nuevas hasta ahora, marcó dos de los seis goles con los que el primer equipo goleó al filial para dejar "buenas sensaciones" en su estreno. "Ya tenía ganas de ponerme esta camiseta", celebró el extremo a la conclusión del choque.

Moyano valoró el test por la importancia de acumular minutos y carga de trabajo, pero lamentó el exceso de celo del árbitro al no perdonar la roja a Iker. "Le hemos dicho al descanso que les dejara jugar con once, pero ha dicho que él tenía que hacer su trabajo y es una pena porque queríamos coger carga física contra once, pero, a pesar de todo, el filial ha competido muy bien con diez", valoró Moyano, que advierte de la necesidad de revisar el estado del campo. "Tendrán que darle una pasada porque sale un poco de arena pero seguro que cuando nos toque jugar aquí estará perfecto".

El andaluz escapa de euforias y apela a la prudencia a la hora de hablar de objetivos. " Nuestro pálpito es el trabajo diario, esta pretemporada tiene que ser ilusionante y debemos ir paso a paso", y resalta su buena adaptación al equipo. "Me he sentido muy a gusto con los compañeros y estoy muy contento", afirma el atacante, que elogia a su compañero de banda. "Tasende es muy rápìdo, aprovecha su velocidad y me doble y me quita gente. Te da muchas soluciones".