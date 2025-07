Radovanovic: "Es una sensación fantástica estar aquí, estoy muy motivado"

Llegó el viernes a Zaragoza para entrenarse con sus nuevos compañeros tras anunciarse el miércoles su fichaje por dos años y Aleksandar Radovanovic, a la espera de ser presentado en los primeros días de esta semana, ha hablado en los medios oficiales del club para mostrar su alegría por incorporarse al Real Zaragoza. "Es una sensación fantástica estar aquí, este es un gran club y estoy muy feliz. La energía es buena y el cuerpo técnico está muy motivado en trabajar. Para mí es un placer y un honor estar aquí. Todo el mundo sabe lo que es el Zaragoza y es un gran club, con gran nombre, en el fútbol. Estoy muy motivado", aseguró el central serbio, que llega procedente del Almería.

El defensa, que arribó a España, al club almeriense, en enero de 2024, cuando ese equipo estaba en Primera, ya tuvo el viernes la primera toma de contacto con sus compañeros y el sábado presenció el partido ante el Deportivo Aragón, pero no tuvo minutos. "Siento que he estado trabajando aquí hace tiempo. Es fantástico el grupo y tienen mucha energía para competir", dijo sobre el vestuario que le ha acogido en el equipo zaragocista, sin tener tampoco demasiadas referencias de la ciudad: "No tuve mucho tiempo pero a mi esposa le gustó, así que es lo importante. Ya tendré tiempo de visitar la ciudad".

El sábado pudo presenciar el duelo ante el Aragón en la que será la nueva casa de los zaragocistas, un Ibercaja Estadio que "será bueno y seguro que estará lleno, escuché mucho sobre la afición y la gente que ama a este club así que estos dos años será nuestro hogar", aseveró.