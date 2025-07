Akouokou, el futuro de Keidi Bare y el segundo arreón de Txema Indias en el mercado

En el primer ciclo de la reconstrucción que está llevando a cabo en el Real Zaragoza desde que tomó posesión del cargo a principios de junio, Txema Indias firmó dos traspasos, el de Marcos Luna al Almería y el de Bernardo Vital al Jagiellonia polaco. En este tiempo, el director deportivo rescindió también el contrato de Joan Femenías ejecutando una cláusula que la SAD había incluido en el contrato del portero y decidió no renovar al capitán Lluís López, a Jair y a Carlos Nieto.

El club también se despidió de los cedidos. De Kervin Arriaga, con quien no ejerció el derecho preferente para ficharlo en propiedad antes del 30 de junio a pesar de su gran rendimiento, de Adu Ares, Alberto Marí y Enrique Clemente. Además, Adrián Liso tomó rumbo al Getafe a préstamo hasta el final de la temporada con una opción de compra voluntaria a favor del conjunto madrileño por 3 millones por el 50% del pase. Fue el precio que la SAD pagó por el fichaje de Gabi Fernández en marzo.

En total, once operaciones de salidas con una fórmula u otra, a las que hay que acompañar tres fichajes, los tres primeros de la era de Txema Indias: Sebas Moyano, un extremo rápido con capacidad para llegar al gol y asistir y Tachi y Radovanovic, dos centrales eminentemente defensivos para llenar el vacío que había en esa zona del campo, por ahora la más afectada por la renovación emprendida por el club para conformar una plantilla a imagen y semejanza de Gabi. Los tres son futbolistas hechos.

Para el segundo arreón del mercado durante el próximo mes antes de que llegue su remate con la Liga ya empezada, el director deportivo tiene asuntos secundarios pendientes, como resolver el futuro de Kosa o Gori Gracia, y otros principales, entre ellos no quemarse con la patata caliente de Sinan Bakis, realizar siete-ocho incorporaciones más para elevar el nivel del equipo en puestos capitales y tomar decisiones fundamentales desde el punto de vista deportivo y económico con varios jugadores con contrato. El gran objetivo para el pivote es el marfileño Paul Akouokou, exjugador del Betis y actualmente en el Lyon. Un futbolista para dar un salto de nivel importante en esa zona. La operación es ambiciosa, y como tal compleja, pero está en marcha. A lo largo de su trayectoria, Indias ha mirado mucho al mercado francés.

A estas alturas de julio, el Real Zaragoza tiene varios casos abiertos, alguno directamente relacionado con Akouokou: Keidi Bare. El albanés cuenta con contrato hasta junio de 2027. Al club le gustaría liberar su salario, el centrocampista no contempla otra cosa que continuar aquí. Gabi quiere más para esa posición y ya ha hablado con el ex del Betis. Detrás de Bazdar anda el Rubin Kazan ruso, que ya ha hecho una propuesta pero insuficiente. Dani Gómez está en la órbita del Aris de Salónica. Todos los casos tienen muchas aristas y ninguno es sencillo. No cambiarán todas las variables de esta ecuación al final del verano.

Además, Indias también intentará renovar la portería por completo si le es posible. Busca dos guardametas y que Poussin encuentre destino. Aunque no todo lo que se quiere se puede en el fútbol, el objetivo de la SAD es culminar el verano con entre 25 y 30 operaciones entre entradas y salidas para darle la vuelta al equipo en su forma y, sobre todo, en su fondo.