El buen inicio de Iván Azón hace dudar al Como de su cesión

Tres goles en dos partidos, dos al Lille francés y otro al Al Ahli e Arabia Saudí, dejan claro que Iván Azón ha comenzado más que enchufado esta pretemporada, ya que en ambos partidos salió en la media hora final y jugando en la banda izquierda, entrando por ese costado. Mientras, en el amistoso de anoche ante el Ajax de Amsterdam, Cesc Fábregas no le dio minutos al exdelantero del Real Zaragoza tras su buen comienzo de la preparación estival.

La previsión del Como 1907 es la de que el jugador salga cedido, con un destino siempre de Primera, en España, Italia o Alemania, y tiene ya varias opciones sobre la mesa, con el Celta, el Rayo y el Valencia como equipos interesados en la Liga, por lo que en ningún caso jugará en la categoría de plata. Eso sí, su buen nivel en este arranque de la pretemporada hace dudar a Cesc Fábregas y la decisión en todo caso apunta a tardar unas semanas, por lo que el exzaragocista, si probablemente sale, lo haría en la recta final del mercado.

El Como está cerca de fichar a Álvaro Morata, negociación casi cerrada pero aún no oficial, y en el caso de que no llegue el punta del Galatasaray su intención es traer a otro 9 en un equipo en el que ya están Cutrone, Douvikas y Gabrielloni, este último capitán del equipo, además de los retornos tras sus cesiones de Belotti (Benfica) y Cerri (Salernitana), a los que se les busca destino de nuevo. Demasiadas referencias para el conjunto italiano, donde Azón va a tener muy difícil hacerse un hueco y la idea es que el zaragozano tenga minutos en otro club porque su fichaje, por dos millones en enero cuando solo le quedaban cuatro meses de contrato, fue una apuesta de futuro de la entidad.

Así, la decisión pasa por esa salida, pero Iván Azón ha apretado los dientes, como ya le tocó hacer en el Zaragoza en no pocas ocasiones, la última en el principio del curso pasado, donde no arrancó de titular para Víctor Fernández y estuvo en la rampa de salida en verano y a golpe de buenas actuaciones se hizo fijo. Así, ahora el Como 1907 va a esperar un poco más para buscar esa salida cedido y no se descarta, aunque no es la idea, que se acabe quedando.

El deseo de seguir

Azón llegó al Como con una lesión en el sóleo, que sufrió en su último partido de zaragocista, en Málaga el pasado 26 de enero, tardó más de dos meses en recuperarse y Cesc Fábregas no le dio minutos en los últimos encuentros de Liga, con la permanencia ya sellada para el Como.«Mi idea es seguir, empezar la pretemporada y ganarme el puesto, creo que voy a estar allí. La idea del club también pasaba más por esta nueva temporada, se hizo el traspaso en enero en el último momento conmigo lesionado y también querían ellos llevar mi lesión y no esperar a junio para volver de la mejor manera posible. Creo que este va a ser mi año en el Como, o al menos espero que lo sea», decía Azón en una entrevista a este diario el pasado 21 de junio, cuando apuraba sus vacaciones a la espera de incorporarse a la preparación del cuadro lombardo.

Esa posible cesión de Azón también repercute en el Real Zaragoza, ya que el delantero, que firmó como jugador del cuadro transalpino hasta 2029, puede dejar en las arcas medio millón de euros al margen de los dos que ya se pactaron en el traspaso. Y es que hay fijados dos paquetes de 250.000 euros por cada 25 partidos oficiales (titular o 45 minutos) en el Como, por lo que si es cedido en este verano habrá que esperar a que pueda cumplir esos objetivos a la próxima temporada, a la 26-27.

La idea en todo caso es que su destino esté en la élite, sea en el país que sea, y en ningún caso se plantea una cesión a Segunda, por lo que el Zaragoza está fuera de esas quinielas, y, teniendo ya algunas vías en Primera, es más que improbable que su sitio vuelva a ser la categoría de plata.