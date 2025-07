Radovanovic: "La agresividad es quizá mi mejor virtud, en Serbia es algo obligatorio"

Aleksandar Radovanovic ya habla como nuevo jugador del Real Zaragoza. Apenas ha trabajado un par de sesiones con Gabi Fernández pero ya habla maravillas de su nuevo técnico. Es consciente de la presión que va a tener pero no le preocupa especialmente y se encuentra cómodo con la definición de jugador agresivo. "Es una de mis características más importantes y entiendo que el motivo por el que Gabi y la dirección deportiva me han traído aquí. Soy un defensa tradicional, me he criado en Serbia y allí la obligación de un defensa es ser agresivo", ha indicado en su idioma materno y con la inestimable colaboración de una traductora.

Solo ha trabajado dos días con Gabi pero ya se muestra entusiasmado. "Hemos hecho dos entrenos, pero con Gabi había hablado ya antes y puedo decir que es una persona a la que tengo respeto. Fue un gran jugador. Trabajar con él me da una motivación extra y un deseo de hacer las coas bien. Transmite una energía increíble, algo que no había sentido antes. Saca toda la fuerza de un jugador y eso me hace creer que va a ser un buen año", ha asegurado.

El central sabe que la defensa no fue una de las virtudes del Real Zaragoza del curso pasado y que la línea de atrás va a sufrir una profunda renovación, por lo que a los nuevos como él se les va a mirar con lupa. "Nos van a mirar a todos con la lupa, sobre todo sabiendo la fuerza, la exigencia y la lealtad que tienen los aficionados del Real Zaragoza. Deseo justificar mi llegada, aportar lo que puedo al equipo. Siento mucha responsabilidad haca el equipo y los aficionados. Viví una situación parecía en el Lens, también con una afición muy exigente, por lo que sé lo que me van a pedir. Mi parte es trabajar y darlo todo", ha explicado.

Para ello confía en contar con la misma continuidad que tuvo el curso pasado en el Almería y dejar atrás los altibajos de otras etapas de su carrera. "He tenido altibajos, es normal en la vida de un jugador. Son cosas que pasan. Una buena señal es que la última temporada la he pasado sin problemas físicos porque he invertido bastante en que sea así. Espero tener continuidad y ayudar al equipo esta temporada".

Su decisión de fichar por el Real Zaragoza fue sencilla. "No hizo falta que me dijeran mucho ni que me contaran mucho del proyecto porque sé exactamente dónde vengo. Es un club histórico, un grande en España y en Europa. Sé donde estoy. Es normal que si el Zaragoza me llama venga y también sería normal que estuviera en Primera", ha indicado.

Radovanovic ha jugado en varias Ligas en el continente europeo e, incluso, en Estados Unidos, pero considera que la Segunda División es más compleja por imprevisible. "He jugado en Francia, Bélgica, MLS, en Primera con el Almería y en Segunda. Es una categoría que no solo sirve con tener fuerza, tienes que tener cualidades técnicas. No es previsible, todos los aspectos del juego defensivo son importantes, por lo que todos los aspectos del juego de un defensa central con importantes", ha indicado.