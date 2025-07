El Real Zaragoza cambia de 'speaker'

El Real Zaragoza cambiará de speaker en el Ibercaja Estadio. David García, el encargado de cantar las alineaciones y los cambios en los partidos del equipo aragonés durante las últimas 17 temporadas, ha anunciado en sus redes sociales que dejará de hacerlo por decisión del club, que se lo ha comunicado este martes.

"Tras 17 temporadas poniendo voz al Real Zaragoza en la Romareda, hoy me han comunicado que dejo de hacerlo. No se puede describir con palabras lo que ha significado para mi estos 17 años (2008-2025)... solo la gente que me conoce sabe que mi vida gira entorno al RealZaragoza", ha escrito en su perfil de X.

El ya exspeaker se ha despedido con agradecimiento. "Muchas gracias a todos los que hicieron posible este sueño. Tocará estar en la grada a partir de ahora, animando al Zaragoza hasta el día que me muera", ha añadido en su cuenta.

En una entrevista con este diario tras el último partido en el viejo estadio, García expresó su deseo de poder seguir ejerciendo tanto en el estadio modular en el que el Real Zaragoza jugará las próximas temporadas, como en la nueva Romareda, pero el club aragonés ha decidido renovar también la voz que sonará por la megafonía a partir de ahora.