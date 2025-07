Txema Indias: "Bazdar no está en venta; a Akouokou lo conocemos hace tiempo pero no sé qué va a pasar"

Aprovechando la presentación de Aleksandar Radovanovic, Txema Indias ha hecho el habitual repaso del mercado de fichajes en el que ha indicado que hay varias operaciones abiertas, incluso algunas "muy avanzadas", pero que los tiempos no dependen sólo del Real Zaragoza. Asimismo ha asegurado que Bazdar no está en venta y que la primera propuesta del Rubin Kazan fue insuficiente, que no piensa en dar salida a Poussin pero sí en reforzar la portería y que Akouokou es uno de los jugadores que tiene encima de la mesa pero que desconoce qué pasará con él.

El director deportivo de la entidad aragonesa no ha querido incidir en los nombres propios que no pertencen al Real Zaragoza. "Hablar de nombres específicamente no me gusta", ha apuntado cuestionado por Akouokou. "Por salir a veces nombres llega otro equipo poderoso y lo que tú has estado trabajando tres semanas, se te va en tres horas. No te voy a engañar, es uno de los nombres que está ahí, es un jugador al que conocemos hace ya mucho tiempo, en el Betis ya lo seguimos en su día, pero no sé lo que va a pasar con él, igual que tenemos en estas otras situaciones en las que estamos incidiendo", ha explicado el donostiarra.

Indias también ha reconocido un primer ofrecimiento del Rubin Kazan por Samed Bazdar, pero por una cantidad totalmente insuficiente. Además, ha asegurado que el delantero no está en venta. "Nosotros no lo tenemos en venta, esa es la realidad. Es verdad que estamos en pleno mercado y muchas veces en pleno mercado hay otros clubs que se interesan por por tus jugadores y es algo pues de orgullo también. Que otros clubs, a pesar del año que se tuvo el año pasado, pues llaman a la puerta. No puedo decir que el club que has dicho (Rubin Kazan) no se puso en contacto con nosotros preguntando por él. Es verdad que esa primera llamada que hicieron es muy por debajo de lo que incluso pagamos por él. Nosotros no lo tenemos en venta. Otra cosa es que el mercado en un momento dado se vuelva un poco loco, entre comillas, y llamen otra vez a la puerta".

Con respecto a la portería, el director deportivo también ha asegurado que el Real Zaragoza no busca una salida para Poussin aunque sí trabaja para reforzar la portería con otro guardameta. "Ahora mismo no estamos con las salidas en la portería, estamos más para poder fortalecerla y que haya dos porteros, junto al chico del filial, que nos ayuden a tener la portería bien cubierta. Ahora mismo no estamos pensando en dar salida a nadie de esa situación y sí trabajando en poder traer pues un portero que que venga a reforzar ese puesto y entre los que están podamos estar tranquilos", ha indicado.

Indias ha reconocido que le gustaría cerrar la plantilla cuanto antes, para el primer partido de Liga el próximo 17 de agosto, pero eso es algo "imposible" porque los fichajes no dependen solo del Real Zaragoza. "Es verdad que están viniendo jugadores, entre comillas, a cuentagotas. Lo que sí puedo decir es que lo que está viniendo es lo que realmente queremos. Más de una vez lo he dicho, que nosotros podíamos cerrar la plantilla en cuestión de cinco o seis días, pero luego hay 42 jornadas por delante. Nuestra intención es tener a los mejores jugadores posibles dentro de de nuestras limitaciones para poder hacer una una temporada bonita".

Los tiempos

El ejecutivo guipuzcoano ha puesto como ejemplo el fichaje de Radovic, con el que había una predisposición absoluta por su parte pero hacía falta alcanzar un acuerdo con su club de origen, el Almería. "En el caso de Rado hay un tercer club o una tercera ficha que tú no puedes controlar los tiempos, por ponerlo como ejemplo porque está aquí. Él tenía la intención de venir, pero luego los tiempos no los marcamos nosotros solos, esos tiempos los marcas cuando son jugadores libres, cuando vienen de otros clubs es mucho más complicado".

Txema Indias ha abundado en esa idea en varias ocasiones a lo largo de su intervención para reconocer que hay opciones abiertas y "muy avanzadas" pero que no dependen de él. "Es que no es no es lento o rápido, es que a veces parezco repetitivo, pero es que cuando vas a por jugadores que están en otros clubs, es que tú no dominas los tiempos, porque también los otros clubs tienen algo que decir. Puedo decir que hay situaciones abiertas, que hay situaciones muy avanzadas, pero no depende solo de nosotros, por eso los tiempos ahí ya no los los puedo marcar ni yo ni el Real Zaragoza", ha asegurado.

No solo en fichajes trabaja Txema Indias, también en dar salida a jugadores que o bien no entran en los planes deportivos o bien pueden liberar masa salarial para acometer otras operaciones. Aunque son vasos comunicantes, el director deportivo ha explicado que no hay que esperar necesariamente a dar todas las salidas para ir haciendo incorporaciones. "Creo que hay que ir jugando con con todo. Es verdad que en un momento dado hacer que encaje todo a la perfección es muy difícil, decir mañana saco a este y pasado firmo al otro es muy complicado. Se trabaja un poco en todo, con responsabilidad absoluta, como dije en su día, para no salirnos de los límites que nos marca la Liga. Pero la intención es hacer un buen equipo con con las posibles salidas y con las posibles llegadas", ha argumentado.

Indias trabaja en comunicación permanente con Gabi y teniendo muy presente el trabajo táctico del entrenador madrileño. "Está claro que el diálogo con Gabi es fundamental. Y es verdad que como dirección deportiva tienes que tener en la mente qué tipo de de juego quiere él, a lo que quiere jugar, los sistemas de juego, pero yo creo que que lo importante en las plantillas es tener versatilidad en los jugadores y que el entrenador en un momento dado pueda jugar o pueda empezar jugando un 4-4-2, acabar en un 4-3-3 o en un 4-2-3-1. La idea es tener jugadores que nos puedan ayudar incluso en varias posiciones, que sería algo muy valioso para la plantilla en la situación del Real Zaragoza", ha sentenciado.