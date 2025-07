La afición del Real Zaragoza descubre el Ibercaja Estadio: “Estamos como un pulpo en un garaje”

Raro, raro, raro. Ese es el pensamiento mayoritario de una afición zaragocista que está conociendo este miércoles el que será su hogar durante las dos próximas temporadas. Con los nervios y la incertidumbre de la primera vez, sumada a la melancolía de una vieja Romareda que ya existe solo en la memoria colectiva, han acudido por primera vez los aficionados al Ibercaja Estadio en una jornada que va a servir de prueba tanto al Real Zaragoza como a sus fieles.

La jornada ha comenzado con mucha más antelación de la habitual cuando el equipo aragonés juega de local. Los espectadores no han querido sorpresas y, muchos de vacaciones, han preferido llegar con tiempo al Parking de la Expo. “He dudado cómo venir, pero me he imaginado que vendría poca gente y por eso he cogido el coche”, explica José Ignacio, acompañado de su hijo. “Había mucho sitio para aparcar. Habrá que ver cuando empieza la Liga”, dice sin demasiada confianza.

El tranvía, a pesar del refuerzo dispuesto por el ayuntamiento, va hasta los topes. “Es normal, esto ya pasaba cuando subíamos a La Romareda. Eso sí, el viaje se hace mucho más largo”, comentan Andrea e Iván. Eso sí, lo desconocido empieza cuando se baja de él. La gente mira hacia todos los lados y sigue al que tiene delante, confiando en el que el poder del colectivo les lleve hasta la entrada de acceso al estadio modular. “Hay que andar más de lo que pensaba”, subraya Iván.

Una vez dentro, los aficionados, como si estuvieran en el primer día de colegio, deambulan de un lado para otro sin tener claro hacia dónde se tienen que dirigir. Casi todos los abonados han comprobado, de manera online, cómo se ve desde su asiento. Pero primero hay que encontrarlo. “Estamos aquí como un pulpo en un garaje”, dice entre risas Joaquín, al que mientras un trabajador trata de ubicarlo en su sitio, recuerda que ya no va a estar al lado de sus ‘vecinos’ de La Romareda: “Me da mucha pena, pero soy muy majo. Seguro que hago nuevos amigos”, asegura.

El fútbol este miércoles es, sin duda lo de menos. De hecho, lo que menos parece es que el Real Zaragoza vaya a jugar allí un partido y más bien tiene pinta de ser un experimento sociológico por las reacciones de los presente. Cuestión de acostumbrarse, aunque todo indica que no va a ser nada fácil para muchos.