Guti oposita a escolta de Francho en el Real Zaragoza

Consumada la profunda remodelación en la capitanía del Real Zaragoza una vez confirmado que ninguno de los cinco portadores del brazalete de hace dos temporadas formará parte de la plantilla la próxima temporada, los focos apuntan a la cantera como la principal acaparadora de galones en la campaña 25-26. Francho Serrano, el único de los cuatro capitanes del curso pasado que sigue en el equipo, será el primer capitán del Zaragoza, un sueño que el aragonés ya cumplió hace tiempo. Con el brazalete en su brazo izquierdo, de hecho, anunció, tras firmar la permanencia con una victoria por la mínima ante el Deportivo, su renovación hasta 2030. «Estoy muy feliz, tengo lo que quería. Si algún día pasa lo que todos queremos jamás me perdonaría no estar aquí. Ojalá sean muchos años más», dijo desde el centro del campo en el último encuentro de la historia en la vieja Romareda.

«Ahora mismo es un poco parte de la bandera de este club y ojalá pueda estar muchos años en el Zaragoza», declaró Gabi sobre él tras la trascendental victoria de la pasada temporada ante el Cartagena. No hay duda, entonces, de que Francho será el primer capitán del Zaragoza, lo que devuelve galones a una cantera que no tenía un representante como estandarte del primer equipo desde el adiós de Alberto Zapater. Pero esa presencia de futbolistas de la casa entre los portadores del brazalete no se quedará ahí. Porque Raúl Guti asoma como el gran candidato a ser el segundo capitán. De hecho, el mediocentro ya ejerció en el encuentro amistoso del pasado sábado entre el primer equipo y el Deportivo Aragón por delante de Toni Moya, que cumple su tercera temporada en el Zaragoza. En todo caso, el extremeño también parece destinado a formar entre la terna de los designados para lucir galones.

De hecho, solo Keidi Bare, cuarto capitán la pasada campaña, podría arrebatar a Guti el segundo escalón del ranking siempre, eso sí, que el albanés continúe en el equipo. No pasa otra cosa ahora por la cabeza del jugador, a pesar de que el club lo considera prescindible debido a su elevado salario. Bare, con dos años más de contrato, se perdió por lesión casi la mitad de las 42 jornadas del curso pasado.

El papel de Gabi

Si, como todo hace indicar, el albanés sigue, entre él y Guti se disputarían ser el escudero de Francho. En esta elección será clave si Gabi permite, como suele ser habitual, que sea el vestuario mediante votación el que elija a sus capitanes, si bien en las últimas campañas el entrenador de turno se ha reservado el derecho a imponer el último nombre y en ambos casos fueron dos recién llegados los designados (Maikel Mesa en la 23-24 y el propio Keidi Bare, señalado por Víctor, en la 24-25).

De este modo, y a expensas del devenir de los acontecimientos, es seguro que Francho ejercerá de abanderado principal del Zaragoza, con Guti y Keidi Bare por detrás, y Toni Moya y Calero (elegido por el vestuario a mediados de temporada tras la retirada de Cristian Álvarez) entre el resto de candidatos.

Está por ver, en todo caso, el grado de intervención en este apartado de Gabi, que ya el sábado entregó el brazalete a Guti en lo que podría interpretarse como una declaración de intenciones del entrenador madrileño. Claro que no estaban en el campo ni Francho, ni Keidi Bare ni Calero, pero sí Moya, al que el canterano parece haber rebasado, al menos, en la lista de preferencias del técnico en torno a la capitanía del Zaragoza se refiere.