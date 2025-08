Paulino, indeciso entre el Real Zaragoza y el Racing de Santander

Tras fichar a Sebas Moyano y Pomares, el Real Zaragoza está detrás de otro futbolista que jugó la temporada en el Oviedo. Paulino de la Fuente podría ser la tercera piedra en llegar desde Asturias a la capital aragonesa. Eso sí, el fichaje del extremo se antoja mucho más complicado que el de sus otros dos excompañeros porque detrás de él también está el Racing de Santander, el equipo de su tierra y el favorito para hacerse con sus servicios, también porque el entrenador es José Alberto, con el que coincidió en el Málaga.

No obstante, el fuerte interés del Real Zaragoza está haciendo dudar a un futbolista que todavía no ha tomado la decisión definitiva sobre su futuro. Eso sí, sea cual sea, Paulino tomará la decisión en los próximos días porque su deseo es incorporarse a su nuevo equipo lo antes posible para poder comenzar la competición oficial ya con él. Por tanto, a expensas de si Gabi Fernández y Txema Indias pueden acabar convenciendo al cántabro, la resolución de su futuro apunta a no ser un culebrón que se alargue demasiado en el tiempo.

Paulino tendrá que encontrar un nuevo destino porque el Oviedo, tras su ascenso a Primera División, decidió rescindir el año que de contrato que le quedaba al jugador. El extremo abandona el club asturiano tras dos temporadas en Asturias en las que ha disputado 64 partidos oficiales y ha conseguido marcar 10 goles, una cifra nada desdeñable pero que no le han valido para continuar allí. «Entre lágrimas me despido de vosotros. Quiero agradeceros todos y cada uno de los momentos que hemos vivido juntos, tanto en el Carlos Tartiere como en cualquier rincón de España, donde siempre estás», publicó el jugador en sus redes.

De 28 años, Paulino se formó en las canteras del Atlético de Madrid y del Inter de Milán y ha pasado, fichó por la cantera del Alavés y llegó a debutar en Primera con el conjunto vasco. Después pasó también por el Logroñés, el Málaga y el Pachuca antes de llegar a Oviedo.