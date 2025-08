El Rubin Kazan y Samed Bazdar, una vía muerta

El Rubin Kazan se planta y ceja en su empeño de fichar a Samed Bazdar. El club ruso, ante la tajante negativa del Real Zaragoza y a sabiendas de que para que el club aragonés dejara salir al delantero tendría que prácticamente doblar su oferta, toma otro camino en el mercado y va a priorizar otros objetivos para reforzar su ataque.

Así lo saben ya la entidad blanquilla y el propio jugador, por lo que esa operación ha entrado en una vía muerta que provoca que, a estas alturas de mercado, Bazdar tenga todas las papeletas para continuar la próxima temporada en el Real Zaragoza. Así lo aseguran fuentes cercanas al talentoso joven. Por su parte, la posición del club es firme en este aspecto, el bosnio es una pieza muy importante para el proyecto y solo una oferta casi irresistible (tendría que ser siempre por encima de los 5 millones de euros) haría plantearse al Zaragoza dejar marchar al que fue su fichaje estrella la pasada campaña. La oferta que planteó el Rubin Kazan, de entre 2 y 2,5 millones de euros, era claramente insuficiente. Como mucho los rusos se planteaban subirla a 3 en una segunda oferta, pero al final desecharon esa opción.

Indias, hace unos días en la presentación de Radovanovic, no tuvo problemas en reconocer la intento que realizó el Rubin Kazan para hacerse con los servicios de Samed Bazdar en unas declaraciones en las que, a pesar de asegurar que el Real Zaragoza no lleva idea de desprenderse del bosnio, pareció dejar una puerta abierta si llega una oferta más poderosa económicamente. "Nosotros no lo tenemos en venta, esa es la realidad. Es verdad que estamos en pleno mercado y muchas veces en pleno mercado hay otros clubs que se interesan por tus jugadores y es algo de orgullo también. Que otros clubs, a pesar del año que se tuvo el año pasado, pues llaman a la puerta. No puedo decir que el club que has dicho (Rubin Kazan) no se puso en contacto con nosotros preguntando por él. Es verdad que esa primera llamada que hicieron es muy por debajo de lo que incluso pagamos por él. Nosotros no lo tenemos en venta. Otra cosa es que el mercado en un momento dado se vuelva un poco loco, entre comillas, y llamen otra vez a la puerta"", explicó el director deportivo del equipo aragonés.

Lo que desde luego no entra en los planes del Real Zaragoza es perder dinero. Como adelantó este diario el 13 de julio, el club posee el 100% de los derechos al comprar de forma voluntaria el 50% del pase por 1,5 millones. A ello se le suma que el porcentaje salarial que ocupa Bazdar, demasiado irregular, pero de incuestionable talento y gran nivel hasta su lesión en noviembre, sí es de un jugador clave, puesto que a su ficha, que ronda los 300.000 euros, se le añade la amortización del primer pago de 1,5 millones hecho el verano pasado, cuando firmó por 5 años, y la del segundo pago por la misma cuantía y completada hace unas semanas. Por ello para que Bazdar salga, primero le tendrían que salir los números al Real Zaragoza. Llegado ese caso, la puerta estaría abierta.