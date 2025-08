Pau Sans: "Tenemos jugadores rápidos que a la contra podemos hacer daño"

Pau Sans fue uno de los grandes protagonistas en el triunfo ante el Tarazona. El canterano fue el autor del segundo gol zaragocista en una acción que es una muestra del potencial ofensivo del equipo de Gabi. "Tenemos jugadores rápidos que a la contra podemos hacer daño", valoró. No obstante, el zaragozano recordó que la primera premisa del técnico es defender bien. "El míster nos pide que protejamos bien la portería, que seamos un equipo sólido, rocoso".

También Sans estuvo a punto de ser protagonista en lo negativo, pero finalmente su caída en la primera mitad quedó en anécdota. "Me he asustado porque la sensación que he tenido ha sido parecida al día que me lesioné en el codo. Se me ha pinzado un poco con el nervio", explicó el atacante, que pudo seguir jugando después de ser chequeado por los servicios médicos del club.

El canterano afirmó que le duelo frente al Zaragoza le vino bien a los de Gabi "para coger ritmo y minutos. Ha sido un partido intenso que nos sirve de mucho. Por último, Pau Sans subrayó que "está encantado" de recibir a nuevos fichajes porque en un equipo "cuantos más jugadores aporten, mejor".