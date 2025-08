Poussin, Keidi Bare, Radovanovic...cascada de lesionados del Real Zaragoza en Tarazona

La primera parte del Real Zaragoza en Tarazona ha sido de las más accidentadas que se recuerdan en los últimos tiempos. Poussin, Keidi Bare, Radovanovic y Pau Sans han sufrido diversos percances que han metido el susto al cuerpo técnico de los aragoneses.

Pronto ha llegado el primer sobresalto, un malentendido entre el central serbio y el portero francés ha acabado con Poussin con una brecha en la cabeza tras un golpe fortuito con un jugador del Tarazona. El arquero no ha podido seguir y ha sido sustituido por Obón.

Mediada la primera parte, Keidi Bare ha sido el siguiente protagonista. En un lance del juego, la rodilla del albanés ha hecho un mal gesto y el mediocentro se ha tirado rápidamente al suelo porque no podía seguir. Su lesión parece la más grave.

Después, ha sido Radovanovic el que se ha hecho daño en el tobillo. El central no tuvo un buen debut y, aunque continuó sobre el césped hasta el descanso, lo hizo con evidentes muestras de dolor. Por último, Pau Sans cayó mal en una acción y se quejó ostensiblemente del mismo brazo en el que tuvo la lesión al final de la pasada temporada y que lleva tapado con una protección. No obstante, el canterano ha seguido jugando tras el descanso.