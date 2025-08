Miguel Linares, exjugador de Real Zaragoza y Real Oviedo, avala a Pomares, Moyano y Paulino: "Si se sienten importantes, pueden ser determinantes"

Miguel Linares es un ídolo en Oviedo, el único equipo que comparte su corazón junto al de su alma, el Real Zaragoza. Allí, en la capital asturiana, el exjugador se ganó a la parroquia a base de fútbol y goles en las cuatro temporadas que militó en un club que le rindió el último tributo la pasada semana, en la celebración de un centenario que llega en el mejor momento, con el equipo de vuelta a Primera División después de casi un cuarto de siglo. Al logro contribuyeron tres futbolistas (Pomares, Sebas Moyano y Paulino) que, al igual que Linares, también vestirán las dos camisetas, ya que el próximo curso militarán en el Real Zaragoza, al que llegan con el estado de euforia propio del que ha conquistado un sueño. «No es habitual que vengan tres jugadores de un mismo equipo y más si no se trata de cesiones, pero todos ellos deberían ser importantes. Llegan, al igual que Tachi tras un gran año en el Mirandés, con una inercia muy positiva y ojalá contagien al resto de la plantilla», subraya Linares, que tiene claro que el Zaragoza «acierta» con la triple contratación.

Los tres perdieron algo de protagonismo la pasada campaña, pero fueron indispensables hace dos, cuando el Oviedo también se clasificó para la disputa del playoff de ascenso a Primera. «Ese año hicieron números espectaculares. Si se sienten importantes van a aportar mucho», asegura el aragonés, que admite que se alegró «mucho» cuando tuvo constancia de los tres fichajes. «Sebas y Paulino se asemejan mucho el uno al otro y ofrecen al Zaragoza algo de lo que carecía el año pasado: futbolistas que quieren el balón y no les quema, encaran y se van. Pomares es un futbolista más serio tácticamente, no tan anárquico como los otros dos. Se descuelga en ataque, pero le gusta tener la zona controlada atrás», detalla.

«Sebas y Paulino se asemejan mucho el uno al otro y ofrecen al Zaragoza algo de lo que carecía el año pasado: futbolistas que quieren el balón y no les quema, encaran y se van. Pomares es un futbolista más serio tácticamente, no tan anárquico como los otros dos. Se descuelga en ataque, pero le gusta tener la zona controlada atrás»

Pero es esa «inercia positiva» lo que más valora Linares de cara al efecto contagio que pueda tener respecto a una plantilla que viene de pasarlas canutas para mantenerse en Segunda. «Cuando llegas con esa inercia te sientes casi invencible y te crees en mejores condiciones que el resto, y más si estos parten con alguna duda. Contagiar eso al resto del equipo es importante y más tratándose de buenos futbolistas que necesitan ese cambio de chip y creerse lo buenos que son y lo mucho que pueden aportar», señala el exfutbolista, que tiene claro que «si se sienten importantes y son capaces de alcanzar el nivel de hace dos años» tanto Moyano como Paulino «pueden ser diferenciales en la categoría».

Eso sí, todos ellos deberán enfundarse el mono de trabajo «porque con Gabi el que no es currante lo tendrá que ser», aunque no es el caso de los llegados desde Oviedo. «Ya se está viendo esta pretemporada cómo trabaja Sebas, que para mí está siendo de lo más destacado del equipo y lo que más me está gustando. Pide, encara, desborda pero no solo ataca sino que también defiende como el que más», valora Linares, que cree que los tres van a gustar a la afición zaragocista. «Van a aportar muchas cosas. Pomares es un defensa serio y tanto Paulino como Sebas darán al equipo eso de lo que tanto carecía. Ya estamos viendo que Moyano es ese jugador de banda atrevido que se va del rival en siete de las diez ocasiones que lo encara y que vuelve loco al contrario. Una figura de la que el Zaragoza estaba huérfano». Por todo ello, no duda en conceder «absolutamente» su aval a la contratación de los tres futbolistas llegados desde el Tartiere, ese campo que tan bien conoce y en el que tantos goles celebró.

De momento, a Linares le gusta lo que ve. «Tienen que llegar más jugadores, entre ellos, algún central y un portero, si bien para mí Poussin es un gran guardameta que levantó una situación muy difícil el año pasado», subraya el exdelantero.