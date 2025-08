Un nuevo Real Zaragoza con mucha mili

El Real Zaragoza va a comenzar su 13ª temporada consecutiva en Segunda División y, como ya se sabe, no hay ningún club en la categoría que lleve tantos años consecutivos en esta despiadada Liga. Por ello, cabría pensar que el equipo aragonés debería conocer de sobra las particularidades de Segunda, pero las revoluciones año tras año en la plantilla no le han permitido consolidar ese conocimiento. Quizá por eso Txema Indias ha llegado a Zaragoza con una idea muy clara, que su equipo sepa dónde está y, para ello, son necesarios jugadores que, como se dice vulgarmente, tengan el culo pelado, en la categoría de plata.

De hecho, las cinco incorporaciones que por el momento han oficializado los blanquillos tienen experiencia en Segunda división, y la mayoría no poca. El que más partidos lleva Carlos Pomares, con hasta 206 encuentros. Le siguen sus dos excompañeros en el Oviedo. Sebas Moyano y Paulino han participado en 144 y 127 duelos, respectivamente. El siguiente en la lista es Tachi, con 67 duelos en Segunda y, por último, aparece Radovanovic con tan solo los 16 que jugó con el Almería la campaña pasada. En total, 562 choques entre los cinco. Casi nada.

Estos números contrastan si se comparan con el mercado de fichajes veraniego del pasado curso, en el que Juan Carlos Cordero y Víctor Fernández, el técnico especialmente, prefirieron apostar por la juventud y, por tanto, por jugadores más inexpertos. También hubo excepciones, como los casos de Keidi Bare o Aketxe, pero prácticamente la mitad de los fichajes nunca habían jugado un partido en la Segunda División Española. Esos fueron los casos de Bernardo Vital, Sebastian Kosa, Samed Bazdar, Alberto Marí, Adu Ares y Gori Gracia.

En esa apuesta por la veteranía, llama la atención que dos de los últimos en llegar, Pomares y Radovanovic, se han convertido en los dos jugadores de más edad de la plantilla. El lateral cumplirá 33 años en septiembre y el serbio, 32 en noviembre. Tampoco son precisamente novatos Sebas Moyano, Paulino y Tachi con 28,28 y 27 años respectivamente.

El camino que está marcando Txema Indias puede desviarse todavía y sorprender con algún jugador joven, pero las bases en las que, junto a Gabi, están construyendo el nuevo Real Zaragoza están más que claras. Los próximos fichajes en los que está trabajando la dirección deportiva tampoco variarían demasiado ese guión, porque Valery 25 años y Paul Akouokou tiene 27. De llegar el mediocentro africano, sería el único que no tendría experiencia en Segunda División, porque el extremo sí que ha jugado 48 partidos con el Girona.