El Deportivo quiere a Pablo Cortés para su filial

El Deportivo quiere a Pablo Cortés y apuesta fuerte por hacerse con los servicios del canterano, que, como ya avanzó este diario, ultima su salida del Real Zaragoza. Aún está por dilucidar la fórmula en la que se abordará esa desvinculación, ya sea a través de la rescisión del año que le resta de contrato o mediante una vía similar a la que el club ha acometido con el capitán del filial Jaime Vallejo, que se marcha al Eldense en lo que el Zaragoza ha anunciado como una cesión.Y es que la entidad aragonesa se reserva el derecho a renovarlo por dos años como jugador del primer equipo antes del 30 de junio. En caso contrario, quedaría libre.

A expensas de esclarecer si sale libre o cedido, las horas de Cortés como jugador del Zaragoza están contadas. El futbolista, que realizó la primera parte de la pretemporada con el primer equipo en Los Ángeles de San Rafael, ya no formó parte de la expedición que se desplazó a Benasque y, tras no participar, de mutuo acuerdo, en el amistoso entre el conjunto de Gabi y el Deportivo Aragón, su salida solo es cuestión de tiempo. De hecho, no ha jugado un solo minuto con el filial esta pretemporada.

Cortés, de 21 años, amplió el pasado verano su contrato con el Real Zaragoza, al que llegó en alevines procedente del Actur Pablo Iglesias. El talentoso mediapunta aragonés debutó con el primer equipo en la campaña 23-24 en Butarque de la mano de Victor Fernández. Ahora, su salida al Dépor, donde el aragonés Ismael Arilla es el responsable de la cantera y Fernando Soriano el director deportivo, parece muy cercana.