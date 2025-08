Indias confirma la necesidad de centrales y un portero y no descarta que Saidu se quede en el primer equipo

Txema Indias, director deportivo del Real Zaragoza, apenas avanzó novedades en su comparecencia ante los medios durante la presentación de Pomares y Paulino. El máximo responsable de la parcela deportiva confirmó que la portería y el centro de la defensa ocupan ahora un lugar preferente en su lista de la compra, se negó a hablar de nombres (Valery) "cuanto más se hable de nombres más perjudicial es para mi trabajo" y, eso sí, dejó la puerta abierta a que Saidu, la gran irrupción de la pretemporada, se quede incluso en el primer equipo.

De hecho, Indias reconoció su sorpresa por la aparición del ghanés, en una posición que no es la suya, al que dedicó palabras de elogio. "Saidu nos está sorprendiendo a todos y Gabi tiene mucha fe en él. Además lo usamos en una posición en la que estamos más cojos. En Tarazona me agradó mucho y creo que tenemos potencial para el futuro si el club da el paso de quedárselo en propiedad", dijo en referencia a la opción de compra de 150.000 euros que, como avanzó este diario, tiene el Real Zaragoza para quedarse con el jugador en propiedad. "Si sigue así dará muchas alegrías en este club. La lesión de Kosa te cambia pero eso ha provocado la sorpresa de Saidu", añadió para no descartar que se quede arriba. "No creo que sea bueno correr, veremos cómo va el mercado y si cuando se cierre está más cerca del primer equipo o del filial. Está con nosotros y en un sitio u otro acumulará minutos".

El gran rendimiento de Saidu como central no exime al club, en todo caso, de reforzar esa parcela, que cuenta con la baja de Kosa, operado del menisco. "Somos conscientes de que debemos traer más efectivos para completar la defensa" al igual que la portería, otra zona necesitada. "Nunca se sabe si está cerca o lejos, llevamos desde el principio buscando un portero y estamos trabajando en reforzar esa posición, como en otras dos o tres", valora Indias, que, más allá de puestos (reconoce que está buscando un mediocentro posicional con Akouokou como el elegido), tiene claro el objetivo. "En la cabeza tengo hacer el mejor grupo humano posible. Vivimos de los resultados pero estamos más cercanos a las victorias si los grupos humanos son buenos, siempre he peleado por tener grupos sanos. Completar las fichas? Veremos. A veces tener demasiados efectivos es perjudicial para el grupo. Igual no es importante tener tantos pero que todos sean importantes".