Ni Paulino ni Radovanovic ni Keidi Bare: esta es la convocatoria del Real Zaragoza para Tarragona

El Real Zaragoza viaja este miércoles hasta Tarragona con una expedición de 22 futbolistas en la que destacan más la que hay más ausencias que novedades. Empezando por lo último, Carlos Pomares está dentro de la convocatoria y todo hace indicar que jugará sus primeros minutos con la camiseta blanquilla. El que no lo podrá hacer será su excompañero en el Oviedo Paulino, que no ha entrado en la convocatoria y se queda en la capital aragonesa.

Tampoco se desplazan a tierras catalanas ni Radovanovic ni Keidi Bare. Ambos futbolistas sufrieron diversos percances en Tarazona (el serbio en el tobillo y el albanés en la rodilla) que les han dejado, por precaución, fuera del duelo ante el Nástic de esta tarde.

Además, Gabi sigue contando con varios futbolistas del filial en su plan de encuentros de pretemporada. En la lista están el sorprendente Saidu, el meta Obón, Carrillo y Pinilla.