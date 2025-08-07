Real Zaragoza
Radovanovic vuelve a entrenar con el grupo en una nueva sesión de trabajo del Real Zaragoza
El que sigue al margen es Keidi Bare, que no termina de encontrarse al 100% de su rodilla
La buena noticia del día la ha dejado Radovanovic en el entrenamiento vespertino del Real Zaragoza. El serbio ha vueltos a ejercitarse con el grupo tras recuperarse del leve esguince de tobillo que lleva lastrándole desde el encuentro en el Municipal de Tarazona, precisamente en el encuentro que supuso su debut, aunque no oficial, con la camiseta del equipo aragonés.
El que sigue sin recuperarse de sus molestias en la rodilla, también producidas en la ciudad turiasonense, es Keidi Bare. El centrocampista albanés sigue sin encontrarse al 100% y tanto el futbolista como el equipo médico zaragocista están optando por ser conservadores. La sesión de trabajo se ha celebrado con normalidad y mañana viernes los pupilos de Gabi completarán su último entrenamiento antes del derbi aragonés del sábado.
