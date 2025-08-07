Valery ya está en Zaragoza: así ha sido su llegada a la Estación Delicias y sus primeras palabras

Valery ya está en Zaragoza. El culebrón sobre el fichaje del extremo ya tiene desenlace y con final feliz para los intereses zaragocistas. El club aragonés se ha salido con la suya y, si no hay imprevistos de última hora, el extremo será nuevo jugador del Real Zaragoza. De hecho, el futbolista ya está en la capital aragonesa tras haber llegado en AVE desde Girona a las 10.30 de la mañana.

Tras bajar del tren, aseguró a este diario que está "muy contento", que ha hablado con Gabi estos días y que está con ganas de empezar esta nueva aventura: "A darlo todo". Está previsto que durante el día pase las protocolarias pruebas médicas y no se descarta que el club haga oficial hoy su incorporación.

Como adelantó este diario, la resolución iba a ser inminente y este miércoles apunta a ser el día clave de una operación que, finalmente, ha llegado a buen puerto. El motivo era claro. El futbolista, aunque estaba pendiente de una suculenta oferta llegada desde Catar, quería resolver rápidamente su futuro. Ahí estaba esperándole el Zaragoza, que ha considerado prioritario el fichaje del catalán y va a hacer un fuerte esfuerzo económico para mantener el salario del futbolista (alrededor de 700.000 euros).

Tan solo una llamada desde Oriente Medio podría haber echado al traste la operación. Aunque Valery está convencido e ilusionado con el proyecto zaragocista, la opción de jugar para Santi Denia en el Al-Shahania todavía sobrevolaba su cabeza.

Valery, que la pasada campaña estuvo cedido en el Mallorca (marcó dos tantos en los 19 encuentros que disputó), acumula una amplia experiencia tanto en Primera como en Segunda División. De hecho, es el jugador gerundense que más partidos (cerca de 70) con el Girona en la máxima categoría.

Extremo vertical, profundo y con desborde, Valery encarna justo el perfil que faltaba por cubrir al Real Zaragoza en los costados de su ataque, pero es que, además, la presencia del catalán permitiría incrementar las opciones en defensa, a pesar de que se encuentra más a gusto como carrilero que en línea de cuatro.