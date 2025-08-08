La oferta de Catar rechazada por Valery duplicaba el salario que percibirá en el Real Zaragoza

Valery esperó hasta conocer con detalle la oferta económica prometida desde Catar, pero tenía claro que su futuro estaba en el Real Zaragoza. El catalán tomó una decisión después de escuchar durante semanas a Txema Indias y al propio Gabi Fernández persuadirle de que iba a ser un jugador capital en el equipo aragonés y que, con él, todo iba a resultar más sencillo. En las negociaciones, incluso, se llegó a hablar de ascenso, aunque no de plazos para lograrlo. Y el reto fue seduciendo poco a poco al extremo, que acabó convencido de que su sitio estaba en Zaragoza, cerca de casa y de los suyos.

Valery es un chico familiar y de los que hace vestuario. Afable y cercano, el atacante apenas dudó cuando esa gran oferta llegada desde el Al-Shahania incluía un salario muy superior al que había acordado con el Zaragoza, dispuesto a realizar un esfuerzo económico importante para igualar los cerca de 700.000 euros que el jugador venía percibiendo en el Girona, su casa. La cantidad, sin embargo, partía en clara desventaja respecto a la ofrecida desde Asia y que duplicaba el salario del futbolista, al que también ofrecía un contrato de larga duración.

Pero Valery apenas se inmutó. Para él, la cuestión económica no iba a ser primordial y así se lo había dejado claro a su entorno en varias ocasiones. Así que, más por cortesía que por obligación, aguardó hasta la fecha límite que había impuesto para abrochar la decisión que marcaría su futuro y confirmó al Zaragoza que estaría en la capital aragonesa en apenas unas horas. Antes de que el Girona hiciera oficial la rescisión del año que le quedaba de contrato, Valery ya estaba en su nueva casa.

Tras solventar los últimos trámites burocráticos y una vez que el Girona envió toma la documentación pertinente, Valery era anunciado como nuevo jugador del Real Zaragoza, que logra hacerse con un futbolista llamado a ser determinante. Quizá no solo en el Zaragoza, sino en la categoría.