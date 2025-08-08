Pacheco traslada al Zaragoza que por ahora no se plantea jugar en Segunda

Fernando Pacheco ha trasladado al Real Zaragoza que, de momento, no se plantea jugar en Segunda División. El portero, una de las opciones más interesantes que otrece el mercado en lo que a agentes libre se refiere, prefiere, según fuentes cercanas al meta consultadas por este diario, apurar las opciones de hacerse con un hueco en Primera División y no descarta la posibilidad de marcharse a jugar al extranjero. Solo si no se acaban dando alguna de esas dos premisas, el cancerbero se plantearía jugar en Segunda, pero esa vía no se explotaría hasta el final del mercado.

El Zaragoza, en todo caso, es uno de los numerosos clubes que han llamado a Pacheco, al que desde el club aragonés se considera un candidato idóneo para reforzar un puesto en el que se necesitan efectivos. El extremeño, de 33 años, está libre tras acabar contrato con el Espanyol, en el que ha militado las tres últimas temporadas y con el que logró el ascenso a Primera División en la 2023-2024. También subió a la máxima categoría con el Alavés en la 15-16.

No lo está teniendo fácil Txema Indias para reforzar el marco zaragocista. El plantón a última hora de Andrés Fernández, con el que el Zaragoza cerró un acuerdo que el meta rompió cuando recibió la oferta del Almería, escoció de lo lindo en el seno del club aragonés, que contaba ya con el murciano como portero titular del curso. Cárdenas, por el que el Rayo pide un traspaso, Guaita, Iturbe o Mariño se esfumaron también o bien por la misma negativa de Pacheco a jugar en Segunda o bien porque ya se han comprometido con otro equipo (Iturbe en el Elche y Mariño en el Albacete).

Así que la complejidad del mercado y las urgencias juegan en contra de Txema Indias, al que, en todo caso, no la han faltado ofrecimientos a lo largo del verano. Slonina (Chelsea), Antonio Adán (que acaba de cerrar su salida a Irán ante su deseo frustrado de volver a España), entre otros, han estado sobre la mesa de la dirección deportiva zaragocista, donde también figura la opción del exportero del Sevilla e internacional checo Tomas Vaclik, que quiere volver a España tras haber acabado a un gran nivel el curso pasado en el Boavista.

Además, las dudas de Poussin podrían abocar al Zaragoza a acudir al mercado no solo en busca de un portero sino de dos. El francés no acaba de tener clara su continuidad en el club, donde le resta un año de contrato, lo que incrementa la incertidumbre en un puesto clave en el que el Zaragoza quiere asegurar bien el tiro pero en el que, de momento, todo son dudas.