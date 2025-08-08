La reválida de Aketxe en el Real Zaragoza comienza por el buen camino

Además de los sustos, la pretemporada del Real Zaragoza también está dejando notas positivas y esperanzadoras de cara al inicio liguero. Además del descubrimiento de Saidu, el oportunismo de Pau Sans o la chispa de Sebas Moyano, la tremenda mejoría de Aketxe en los encuentros de preparación está dando fe al zaragocismo, pero sobre todo al mismo jugador, de que este curso, al contrario del pasado, se puede ver la mejor versión de un futbolista que, si está inspirado y con confianza, ha demostrado ser determinante y decisivo en Segunda División.

Y así parece sentirse el de Bilbao este verano. Desde el primer día de la pretemporada, Aketxe sorprendió con su nivel físico en la preparación más exigente de los últimos tiempos. Esas buenas sensaciones las trasladó el vasco al campo nada más calzarse las botas en la preparación. Aketxe mandó un mensaje con dos goles de falta ante el Deportivo Aragón para que quede claro que ha hecho borrón y cuenta nueva.

Seguro que esos dos tantos marca de la casa le dieron tranquilidad y seguridad para afrontar la reconversión necesaria tras el fiasco de su temporada debut en el Real Zaragoza. Aunque no ha vuelto a ver puerta, Aketxe sí que ha hecho muchas cosas, precisamente lo que se le pide a un jugador de su nivel, que aparezca constantemente y no a cuenta gotas.

Y el mediapunta que se está viendo este verano es, sin duda, el más activo desde que aterrizó en la capital aragonesa. Partiendo normalmente desde el costado derecho, Aketxe está siendo protagonista en la elaboración del juego, bajando a recibir, pidiendo el balón y, con su gran tacto de pelota, tratando de filtrar pases peligrosos. Eso sumado a, por supuesto, el peligro que genera su sola presencia en el balón parado, algo en lo que ni el año pasado estuvo fino.

Más implicado

Pero una de las cosas que más hablan de la implicación de Aketxe es el paso adelante que ha dado el futbolista en una de sus lagunas, el trabajo defensivo. Al mediapunta se le está viendo siempre metido en el partido y no desconecta de la jugada cuando el Real Zaragoza pierde la pelota. Porque una de las cosas que se le acachaba al Aketxe del pasado curso era que su actitud, algo pasiva, no se correspondía con todo lo que se estaba jugando el equipo aragonés en primavera. Por el momento, el lenguaje corporal del bilbaíno está siendo muy diferente.

Seguro que mucho está teniendo que ver la apuesta decidida que Gabi Fernández está haciendo por el talento del futbolista vasco. El técnico madrileño, dentro del férreo esquema que quiere dibujar para el nuevo proyecto zaragocista, considera que Aketxe debe ser uno de los que ponga la magia. Siempre insiste Gabi en lo cerrados que son los partidos de Segunda, que siempre se deciden por detalles y ahí es donde cree el entrenador que la calidad del mediapunta tiene que ser sinónimo de puntos y de victorias.

Por eso, ni en los peores momentos de Aketxe la pasada temporada dejó de creer en él y fue un habitual en sus alineaciones. Ahora, habiendo dejado ya atrás el extremo sufrimiento para conseguir la salvación, Gabi espera que su confianza en el vasco tenga premio. De momento, Aketxe ha elegido el camino correcto.