Sebas Moyano y Tachi ya están inscritos en LaLiga

Tachi, Txema Indias y Sebas Moyano, durante la presentación de los dos futbolistas del Real Zaragoza.

Jorge Oto

Zaragoza

Sebas Moyano y Tachi ya están inscritos en LaLiga, por lo que ambos pueden jugar ya con el Real Zaragoza. El club formalizó este jueves el registro de ambos para certificar una inscripción obligatoria para poder competir. Sin embargo, solo Moyano lo hará en el estreno liguero, el próximo día 17 en San Sebastián, ya que Tachi cayó lesionado el pasado miércoles durante el amistoso disputado en Tarragona ante el Nástic y estará varias semanas de baja como consecuencia de la rotura muscular que han detectado las pruebas médicas.

De este modo, con Moyano y Tachi ya inscritos, cuatro de los seis fichajes realizados ya por el Zaragoza están a la espera de esa autorización de LaLiga para poder competir. Se trata de Radovanovic, Pomares, Paulino y Valery, el último en llegar.

En todo caso, el director deportivo Txema Indias ya dejó claro en la presentación de Paulino y Pomares respecto a la falta, entonces, de inscripciones que "es un tema ajeno a mí. Yo sé con qué límite salarial puedo trabajar y a día de hoy el club no me ha transmitido que haya algún problema al respecto”.

