Valery ya es oficialmente jugador del Real Zaragoza

Valery Fernández ya es, oficialmente, nuevo jugador del Real Zaragoza. El club aragonés ha anunciado este viernes el fichaje del catalán, que firma un contrato para las tres próximas temporadas. Como publicó ayer este diario, el futbolista superó sin problemas el reconocimiento médico, pero el anuncio de su incorporación se demoró hasta hoy viernes a la espera de solventar los últimos flecos burocráticos relacionados con la rescisión del contratos(le quedaba un año más) con el Girona, que, en todo caso, ya había dado vía libre al jugador e, incluso, oficializó su rescisión el jueves por la tarde, horas después de que Valery llegara a Zaragoza.

El fichaje del atacante (especialista de banda derecha que también puede actuar como carrilero) supone la sexta adquisición de Txema Indias a lo largo del verano. Valery, un extremo con desborde, velocidad, profundidad, regate y buen disparo, llega tras jugar cedido por el Girona en el Mallorca el curso pasado y tras haber logrado dos goles en los 19 partidos que disputó. Jugador muy querido en Gerona (es el gerudense con más encuentros jugados en Primera División), Valery llega al Zaragoza para marcar diferencias y, de hecho, el club aragonés ha hecho un esfuerzo para mantener los cerca de 700.000 euros que el futbolista venía percibiendo en el Girona.

Prácticamente recuperado ya de la lesión de hombro que le ha venido lastrando durante la pretemporada, Valery se ejercitará ya este viernes con sus nuevos compañeros, si bien está por ver si participará en el último amistoso, este sábado frente al Huesca en el Ibercaja Estadio, previo al inicio del campeonato. Lo que parece seguro es que estará listo para el estreno liguero, el próximo día 17 en San Sebastián ante la Real Sociedad B.