Críticas a los cromos de Panini por salir un jugador del Real Zaragoza en el álbum de Primera División
Un usuario compartió el cromo desactualizado, generando enfado en las redes sociales
Todavía no ha empezado la temporada de fútbol de manera oficial y quedan tres semanas para que finalice el mercado de fichajes de verano, que se cerrará el 1 de septiembre a las 23.59 horas, y ya está a la venta el álbum de cromos de Primera División de Panini.
El de LaLiga Hypermotion tendrá que esperar todavía, si es que Panini se decide a sacarlo, aunque visto el éxito que tuvo el pasado curso a buen seguro tendrá una nueva edición. Pero el de Primera División ya se puede comprar.
Ahora bien, lógicamente no están las plantillas cerradas y para que los cromos lleguen a todos los rincones de España es necesario un trabajo previo de diseño e impresión y eso, con tanto cambio en los equipos, da lugar a que salgan jugadores que ya no están en el equipo.
La denuncia la ha hecho en X un aficionado del Real Oviedo, que ha compartido una foto de los cromos pegados de Daniel Paraschiv, que ya está en la Cultural Leonesa; y Paulino de la Fuente, ya jugador del Real Zaragoza. Ambos con la equipación del Real Oviedo y además de la temporada pasada.
"Hay que ser más profesionales", escribió mencionando a Panini. El post tuvo varias respuestas que daban la razón al usuario: "Si lo compro será cuando estén las plantillas cerradas", "tienen que vender, por eso te sacan 4 ediciones de cromos y la colección la terminas de hacer en octubre", "compré 30 sobres y como un 15-20% de los cromos son desactualizados... Pero no de ayer, sino de hace casi un mes alguno" o "menuda chapuza" fueron algunos de los comentarios.
- Batalla perdida con Sinan Bakis para el Real Zaragoza
- Saidu, una de las sensaciones de la pretemporada, no es propiedad del Real Zaragoza
- Paulino elige al Real Zaragoza
- Valery ya está en Zaragoza: así ha sido su llegada a la Estación Delicias y sus primeras palabras
- El Real Zaragoza contacta con el central francés Pablo Martínez
- Paulino, un fichaje 'relámpago
- Un zaragozano y canterano del Real Zaragoza debuta con el primer equipo del Liverpool
- Valery Fernández, Akouokou y el momento clave del mercado para el Real Zaragoza