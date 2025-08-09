Críticas a los cromos de Panini por salir un jugador del Real Zaragoza en el álbum de Primera División

Todavía no ha empezado la temporada de fútbol de manera oficial y quedan tres semanas para que finalice el mercado de fichajes de verano, que se cerrará el 1 de septiembre a las 23.59 horas, y ya está a la venta el álbum de cromos de Primera División de Panini.

El de LaLiga Hypermotion tendrá que esperar todavía, si es que Panini se decide a sacarlo, aunque visto el éxito que tuvo el pasado curso a buen seguro tendrá una nueva edición. Pero el de Primera División ya se puede comprar.

Ahora bien, lógicamente no están las plantillas cerradas y para que los cromos lleguen a todos los rincones de España es necesario un trabajo previo de diseño e impresión y eso, con tanto cambio en los equipos, da lugar a que salgan jugadores que ya no están en el equipo.

La denuncia la ha hecho en X un aficionado del Real Oviedo, que ha compartido una foto de los cromos pegados de Daniel Paraschiv, que ya está en la Cultural Leonesa; y Paulino de la Fuente, ya jugador del Real Zaragoza. Ambos con la equipación del Real Oviedo y además de la temporada pasada.

"Hay que ser más profesionales", escribió mencionando a Panini. El post tuvo varias respuestas que daban la razón al usuario: "Si lo compro será cuando estén las plantillas cerradas", "tienen que vender, por eso te sacan 4 ediciones de cromos y la colección la terminas de hacer en octubre", "compré 30 sobres y como un 15-20% de los cromos son desactualizados... Pero no de ayer, sino de hace casi un mes alguno" o "menuda chapuza" fueron algunos de los comentarios.