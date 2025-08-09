El estreno liguero del Real Zaragoza se disputará en Anoeta

El estreno liguero del Real Zaragoza, el próximo domingo 17 de agosto a las 17.00 horas ante la RealSociedad B, se disputará finalmente en Anoeta y no en Zubieta, escenario habitual de los encuentros que el filial donostiarra disputa como local.

La razón del cambio reside en las obras que se están llevando a cabo en Zubieta y que no estarán terminadas a tiempo para albergar el primer encuentro de la temporada para el Zaragoza, por lo que el duelo se desplaza hasta Anoeta, estadio donde el primer equipo de la Real Sociedad no jugará el fin de semana ya que el cuadro vasco comienza la competición el sábado en Valencia.

En cualquier caso, el Real Zaragoza todavía no ha recibido la notificación oficial de LaLiga del cambio de escenario, algo que, en principio, se producirá en las próximas horas, lo que permitirá el desplazamiento de un mayor número de aficionados del conjunto aragonés, habilitados por el aforo del estadio donostiarra, con capacidad para más de 39.000 espectadores.