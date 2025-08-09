Real Zaragoza
Pomares y Saidu, centrales de urgencia a una semana del comienzo de la competición
Radovanovic, por no arriesgar, el lesionado Keidi Bare, Aketxe, con molestias, y Valery, recién llegado, fuera de la convocatoria ante el Huesca
La alineación elegida por Gabi Fernández para afrontar el último amistoso de la pretemporada ha dejado varias sorpresas. La primera de ellas ha sido la elección de Obón, en detrimento de Poussin, en la portería. En la línea de defensas destaca que Saidu sigue siendo el elegido para ser central, pese a ser mediocentro y formará pareja junto a Pomares, otro que tendrá que jugar fuera de su posición natural. En los laterales no hay novedades y saltan Juan Sebastián y Tasende. El mediocampo lo forman Francho y Guti, en las bandas estarán Moyano y Paulino, en su debut, y la doble punta ante el Huesca la formarán Dani Gómez y Pau Sans.
El técnico ha decidido dejar fuera a cuatro jugadores del primer equipo para el último test de pretemporada. Lo más destacado es la ausencia de Radovanovic de la lista de convocados, pese a haberse recuperado de su lesión de tobillo sufrida en Tarazona. También se quedaron fuera Keidi Bare, que sigue lesionado de la rodilla, Ager Aketxe y el flamante último fichaje, Valery. En el caso del mediapunta vasco, su ausencia se debe a unas molestias musculares y el cuerpo técnico ha decidido no arriesgar.
- Saidu, una de las sensaciones de la pretemporada, no es propiedad del Real Zaragoza
- Paulino elige al Real Zaragoza
- El Real Zaragoza se lanza a por el central del Alavés Nikola Maras
- Valery ya está en Zaragoza: así ha sido su llegada a la Estación Delicias y sus primeras palabras
- El Real Zaragoza contacta con el central francés Pablo Martínez
- Paulino, un fichaje 'relámpago
- Un zaragozano y canterano del Real Zaragoza debuta con el primer equipo del Liverpool
- Valery Fernández, Akouokou y el momento clave del mercado para el Real Zaragoza