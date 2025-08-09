El Real Zaragoza tiene sobre la mesa el ofrecimiento del portero mexicano 'Memo' Ochoa

El Real Zaragoza tiene desde hace días sobre la mesa el ofrecimiento de Guillermo Memo Ochoa, uno de los mejores porteros en la historia del fútbol mexicano. El meta, de 40 años, busca equipo que le asegure minutos y, con ello, cumplir con la condición impuesta por el seleccionador azteca y exentrenador del Real Zaragoza Javier Aguirre para cumplir el deseo de Ochoa de disputar, el próximo verano, el sexto Mundial de su carrera, un hito histórico que solo está al alcance de Messi, Cristiano Ronaldo (ambos estarán, a buen seguro, en la cita mundialista) y el propio Ochoa.

Pero el meta, que levantó, el mes pasado, la Copa Oro conquistada por México al derrotar en la final a Estados Unidos, aunque no tuvo minutos, necesita un equipo que le asegure esos minutos que Aguirre exige para formar parte de la selección en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, si bien el Zaragoza, a la búsqueda de porteros desde el comienzo del verano, no ha respondido al ofrecimiento, lo que invita a pensar que, por ahora, no contempla su fichaje.

Ochoa, que no ocupa plaza de extracomunitario y que vive en Madrid, ha dejado claro en numerosas ocasiones que pondrá todo de su parte para jugar el Mundial. “Voy a luchar por ello, no quiero que me regalen nada”, declaró recientemente el cancerbero, que actualmente se encuentra sin equipo tras haber acabado contrato en el AVS.

El azteca debutó como profesional en 2004 con el América para posteriormente iniciar un periplo por Europa que le llevó al Ajaccio francés, al Málaga y al Granada en España, al Standad de Lieja belga y la Salernitana de Italia. El cancerbero quiere seguir su carrera en el Viejo continente, y, a poder ser, en España, sin importarle hacerlo en Segunda División.

Primer portero en la historia de México en disputar cinco Mundiales, Memo acumula más de un centenar de partidos con su selección y, tras descartar por ahora su regreso a la Liga de su país y no haberse completado su pase al Portimonense de la Segunda división portuguesa, busca ahora equipo en España y el Zaragoza tiene su nombre sobre la mesa para valorar una posible incorporación que, en todo caso, se presenta arriesgada y que se suma a la ingente cantidad de ofrecimientos recibidos por el director deportivo Txema Indias a lo largo del verano entre los que figuran, por ejemplo, Slonina (Chelsea) o Antonio Adán (Iráq).

El Zaragoza, que fichará al menos un portero (o dos si Poussin acaba saliendo) sigue sin encontrar ese refuerzo bajo palos después del sofocón provocado por la espantada de Andrés, que plantó al Zaragoza, con el que ya había alcanzado un acuerdo, para aceptar la oferta de última hora del Almería. Las alternativas, entre las que estaban Cárdenas, Pacheco, Raúl Fernández, Guaita, el sevillista Alberto Flores o Mariño entre otros, se han ido cayendo por negativa de su club de origen, por haberse comprometido con otro equipo o, como en el caso de Pacheco, por no contemplar por ahora jugar en Segunda.